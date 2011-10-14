ГПУ будет допрашивать Тимошенко в понедельник

Генпрокуратура намерена в понедельник продолжить допрос экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по уголовному делу относительно долгов корпорации «ЕЭСУ» перед Министерством обороны России.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве заявил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, в четверг, 13 октября, следователь начал допрос Ю.ТИМОШЕНКО, однако он был прекращен по инициативе Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвоката Сергея ВЛАСЕНКО.

«Допрос перенесен на понедельник», - сказал Ю.БОЙЧЕНКО, отметив, что необходимость перенесения допроса С.ВЛАСЕНКО обосновал своей занятостью, подчеркнув, что он намерен быть адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО по этому делу.

Как сообщал УНИАН, 13 октября начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единственные энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единственные энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО совершила покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Справка УНИАН. В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единственные энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.