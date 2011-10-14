Нашеукраинец говорит, Янукович завел ядерную энергетику в зависимость от РФ

Украинская ядерная энергетика попала в монопольную зависимость от российских партнеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил председатель исполкома партии Сергей БОНДАРЧУК, комментируя фактическое состояние дел по реализации этого совместного украинско-российского проекта и ситуацию в ядерной отрасли.

По его словам, условия, на которых ТВЭЛ предлагает строить украинский завод по производству ядерного топлива, являются абсолютно невыгодными для Украины.

«Предложенная ТВЭЛ смета строительства завода в 300-350 млн. дол. в полтора раза выше, чем стоимость аналогичных проектов, которые строятся, например, в Казахстане или Японии. По оценкам экспертов, «Энергоатом» не сможет профинансировать это строительство без повышения тарифов на электроэнергию для населения», - отметил С.БОНДАРЧУК.

Он подчеркнул, что российские партнеры демонстрируют такие же подходы, как и в ситуации со строительством третьего и четвертого реакторов на Хмельницкой АЭС, когда за строительство реакторов старого типа предложили цену в несколько раз выше, чем та, за которую они строят их для Китая.

Кроме того, по словам политика, ТВЭЛ сознательно затягивает сроки строительства завода, перенеся их с 2013 на 2015 год. Это выгодно российской кампании, которая больше половины своих экспортных поставок осуществляет именно в Украину - на сумму свыше 600 млн. дол. ежегодно.

«Не продуманные решения Президента ЯНУКОВИЧА привели к тому, что украинская ядерная энергетика попала в монопольную зависимость от российских партнеров, которые, к тому же, не спешат выполнять свои обязательства», - сказал С.БОНДАРЧУК.

«Это категорически противоречит нашим национальным интересам и задачам диверсификации поставщиков в энергетической сфере», - убежден он.

«Украина не брала на себя обязательств дотировать российские государственные монополии. Следовательно, правительство должно пересмотреть существующие договоренности в ядерной отрасли, которые не выполняются российскими партнерами или является невыгодными для нашей страны, а также возобновить взаимовыгодное партнерство с западными компаниями», - считает С.БОНДАРЧУК.

Как сообщалось, в Кировоградской области запланировано строительство российско-украинского завода по производству ядерного топлива.