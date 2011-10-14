Янукович говорит, без духа свободы создать сильное государство невозможно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинцев по случаю Дня украинского казачества, подчеркнув, что только те народы, в которых живет дух свободы, способны построить сильное, цивилизованное, уважаемое в мире государство.

Поздравление главы государства размещено на его официальном сайте.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что с давних времен существует традиция считать Пресвятую Богородицу покровительницей войска и казаков. «Этой традиции мы верны и сегодня, так как верны казацкому духу отваги и преданности Отечеству », - отметил он.

«В светлый день Покровы Пресвятой Богородицы мы отмечаем День украинского казачества. Поэтому сердечно поздравляю всех с этим праздником», - говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что только те народы, в которых живет дух свободы, способны построить сильное, цивилизованное, уважаемое в мире государство. «Олицетворением такого духа в истории Украины всегда было казачество. Убежден, что и для нынешних украинцев образ храброго, честного воина, защитника родной земли является очень важным», - считает он.

«Мы и в дальнейшем будем способствовать сохранению национальных традиций, воспитывать и закалять молодежь на примере рыцарских подвигов и побед героических предков», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ и пожелал всем крепкого здоровья, мира и согласия на нашей украинской земле.

«Пусть Пресвятая Богородица сохранит Украину под своим Покровом!», - говорится в поздравлении.