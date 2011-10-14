Кортеж Януковича попал в ДТП

На подъезде к Хмельницкому кортеж Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА попал в ДТП.

Об этом передают «Подробности», со ссылкой на сообщение журналиста Лукьяна СЕЛЬСКОГО, разместившего это сообщение на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что В.ЯНУКОВИЧ не постpадал, потому что улетел в Киев ранее.

Как утверждает журналист, вчера вечером место инцидента было оцеплено. Других подробностей пока нет.

Как известно, вчера В.ЯНУКОВИЧ пребывал с рабочей поездкой в Хмельницкой области.