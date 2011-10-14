Кортеж Януковича попал в ДТП
09:28, 14 октября 2011Политика
8416
Сам Президент не пострадал
На подъезде к Хмельницкому кортеж Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА попал в ДТП.
Об этом передают «Подробности», со ссылкой на сообщение журналиста Лукьяна СЕЛЬСКОГО, разместившего это сообщение на своей странице в Facebook.
Он отмечает, что В.ЯНУКОВИЧ не постpадал, потому что улетел в Киев ранее.
Как утверждает журналист, вчера вечером место инцидента было оцеплено. Других подробностей пока нет.
Как известно, вчера В.ЯНУКОВИЧ пребывал с рабочей поездкой в Хмельницкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter