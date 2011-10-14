Янукович: кто реальный хозяин земли?

08:05, 14 октября 2011
Политика
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"Очень много неизвестных вопросов"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за поэтапное создание рынка земли в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на брифинге в Каменец-Подольском Хмельницкой области, где он находился с рабочей поездкой.

«Шаг за шагом будет подходить к созданию рынка земли», - сказал он.

Президент напомнил, что уже принято решение о создании земельного кадастра и сейчас надо посмотреть реальное состояние дел с земельными ресурсами в Украине, кто является реальными владельцами земли. «Есть очень много неизвестных вопросов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что, в конце концов, земля должна получить эффективного владельца.

 

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