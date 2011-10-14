Янукович: кто реальный хозяин земли?
08:05, 14 октября 2011Политика
3025
"Очень много неизвестных вопросов"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за поэтапное создание рынка земли в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на брифинге в Каменец-Подольском Хмельницкой области, где он находился с рабочей поездкой.
«Шаг за шагом будет подходить к созданию рынка земли», - сказал он.
Президент напомнил, что уже принято решение о создании земельного кадастра и сейчас надо посмотреть реальное состояние дел с земельными ресурсами в Украине, кто является реальными владельцами земли. «Есть очень много неизвестных вопросов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он добавил, что, в конце концов, земля должна получить эффективного владельца.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter