Янукович: кто реальный хозяин земли?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за поэтапное создание рынка земли в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на брифинге в Каменец-Подольском Хмельницкой области, где он находился с рабочей поездкой.

«Шаг за шагом будет подходить к созданию рынка земли», - сказал он.

Президент напомнил, что уже принято решение о создании земельного кадастра и сейчас надо посмотреть реальное состояние дел с земельными ресурсами в Украине, кто является реальными владельцами земли. «Есть очень много неизвестных вопросов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что, в конце концов, земля должна получить эффективного владельца.