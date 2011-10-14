Депутат бундестага побывала на суде у Луценко

Депутат немецкого бундестага Виола фон КРАМОН назвала уголовное дело против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО «политическим реваншем».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона», отметив, что депутат бундестага присутствовала во время судебного заседания по рассмотрению дела Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я не могу даже представить подобный судебный процесс в Германии, вероятно, что нет. Как говорят россияне, это – «шютка», - заявила она после судебного заседания.

«Здесь нет настоящего обвинения, в Германии вы никогда бы не стали свидетелем подобного дела. Бывший министр в клетке?» - удивилась она.

«Я советую украинским кормчим избежать этого так называемого «политического реванша», - сказала немецкий депутат.

В.фон КРАМОН представляет фракцию «Союз 90-Зеленые». Она также занимает должность спикера по вопросам внешних отношений Европейского Союза.