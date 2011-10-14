Генсек UMP: молчать о приговоре Тимошенко было бы преступно

06:16, 14 октября 2011
Политика
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Заявление из Франции

Генеральный секретарь Союза за Народное движение (UMP), правящей партии во Франции, Жан-Франсуа КОПЕ заявляет о пренебрежении правом на справедливый суд в отношении экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в соответствующем коммюнике, размещенном на официальном сайте UMP.

«Генеральный секретарь UMP Жан-Франсуа КОПЕ выражает тревогу по поводу приговора суда, которым бывшая премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО была приговорена к семи годам заключения, запрета на протяжении трех лет занимать государственные должности и взыскать штраф в размере почти 200 миллионов долларов», - говорится в документе.

«Генеральный секретарь UMP напоминает, что не в его привычках критиковать решение суда, особенно те, которые касаются иностранной юрисдикции. Тем не менее, в данном случае молчание было бы преступным, ведь здесь были попраны права на справедливый суд», - считает генсек UMP.

При этом он выражает мнение, что необходимое укрепление отношений между Украиной и Европой не должно ограничиваться лишь экономическими аспектами, ведь Европа построена на базе ценностей, одной из основных среди которых является независимость судебной системы. Это должно иметь серьезные последствия для украинской власти.

 

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