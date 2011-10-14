В Хмельницком 25 партий проведут митинг

Сегодня возле Хмельницкой облгосадминистрации активисты 25 партий, входящих в областной Комитет сопротивления диктатуре, проведут митинг против политических репрессий и в поддержку лидера ВО “Батьківщина”, бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Хмельницкой областной организации ВО “Батьківщина”, народный депутат Василий КРАВЧУК.

“Состоялось заседание областного Комитет сопротивления диктатуре, на котором было принято заявление о недопущении политических репрессий в Украине”, - сказал он.

В.КРАВЧУК отметил, что в защиту Ю.ТИМОШЕНКО также станет Хмельницкий городской совет, который должен собраться на внеочередную сессию.

“Соответствующая договоренность достигнута с секретарем городского совета Валерием ЛЕСКОВЫМ (руководитель Хмельницкой городской организации ВО “Батьківщина” - УНИАН)”, - заверил В.КРАВЧУК.