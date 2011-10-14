Тернопольский губернатор готов инициировать роспуск облсовета

Тернопольская областная государственная администрация будет инициировать роспуск областного совета, если совет не сможет наладить свою работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы ОГА Петр ГОЧ после того, как из-за нехватки кворума не началось пленарное заседание областного совета.

«Мы общались с представителями трех фракций, которые не приняли участие в сегодняшней сессии, у них есть замечания к повестке дня. В целом это уникальный случай: 40-я сессии длиться более полугода, это уже 10-е пленарное заседание. И сегодня она вряд ли была бы закрыта, поскольку первым хотели рассмотреть опять политический вопрос, которые заводят работу совета в тупик», – сказал П.ГОЧ.

Он добавил, что облгосадминистрация не удовлетворена такими подходами к формированию повестки дня: «Мы видим, что облсовет не работает для граждан, а превращается в площадку для политических баталий в канун выборов. Мы обеспокоены этой ситуацией. И если облсовет не сможет наладить свою работу, то мы будем поднимать вопрос о роспуске областного совета как неспособного обеспечить жизнедеятельность области», – сказал П.ГОЧ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября не смогла начаться сессия областного совета, поскольку в зале зарегистрировались только 44 депутата из 91.

В частности, зарегистрировались 33 из 37 депутатов от ВО «Свобода», 5 из 10 от Украинской народной партии, 4 из 7 от «Нашей Украины», 1 из 17 от «Единого центра» и 1 внефракционный. Не зарегистрировался ни один из 15 депутатов от Партии регионов и из пяти от Блока Литвина.

Их представители свою позицию мотивировали тем, что в повестке дня фигурирует вопрос о выражении недоверия главе ТОГА Валентину ХОПТЯНУ.

«Сейчас наглядно видно, кто срывает вопросы повестки дня. Тогда как на согласительном совете все договорились, что мы не будем вносить новых вопросов, рассмотрим социальные и экономические вопросы, и закроем сессию. Теперь же видим, кто хочет развивать область, а кто хочет заводить в юридический штопор», – прокомментировал ситуацию председатель областного совета Алексей КАЙДА.

А.КАЙДА заверяет, что вопрос о недоверии главе администрации рассматривать не планировалось, и обещает обратиться к руководству государства и партий, сорвавших сессию.

В свою очередь, председатель фракции УНП Владимир БОЛЕЩУК отметил, что срыв сессии стал возможен, поскольку до сих пор не введены новые депутаты на место ставших депутатами других советов после выборов в местные советы 2010 года.

В Тернопольском областном совете до сих пор не введены 17 новых депутатов, которые должны были приступить к работе вместо тех, кто после выборов в местные советы 2010 года стали депутатами других советов. Вопрос признания избранными депутатами областного совета следующих по очередности кандидатов в избирательных списках местных партийных организаций стоял первым и в повестке дня несостоявшейся сессии.