Спасая Тимошенко, нардепы готовы выписать индульгенцию и Азарову?

Глава парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван Кириленко и глава фракции НУНС Николай Мартыненко внесли ко второму чтению свои поправки в президентский законопроект о декриминализации, который был принят Верховной Радой в первом чтении 6 октября.

Депутаты предлагают отменить уголовную ответственность за превышение служебных полномочий членов Кабинета министров, дополнив статьи 191 и 365 Уголовного кодекса.

Как заявил ZN.UAИван Кириленко, оппозиция рассчитывает на принятие этих поправок при голосовании закона во втором чтении уже на следующей неделе.

«Уголовное производство, открытое на основе ст.ст. 191, 365 в отношении лиц, занимавших должности в коллегиальных органах государственной власти, в частности, лица, которые входили в состав Кабинета министров Украины подлежит немедленному и безотлагательному закрытию. Лицо, занимавшее должность в коллегиальных органах государственной власти, в частности, входившее в состав Кабинета министров Украины, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор на основании ст.ст. 191, 365 считается не судимым», — говорится в документе.