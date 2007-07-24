Каденюк бросил Литвина ради Януковича
Космонавт избран делегатом съезда ПР от Буковины
Первый космонавт независимой Украины, буковинец Леонид КАДЕНЮК на конференции Черновицкой областной организации Партии регионов избран делегатом партийного съезда от Буковины. Об этом сообщил на пресс-конференции народный депутат, председатель Черновицкой облорганизации Партии регионов Николай РОМАНЮК, отметив, что Л.КАДЕНЮК, в настоящее время не является членом НДП, и входит в Политсовет Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, М.РОМАНЮК не смог ответить, будет ли фамилия космонавта в избирательном списке. Вместе с тем, он заявил, что, по его мнению, «Леонид КАДЕНЮК высоко поднес имидж Украины в мире» и эффективно работал как народный депутат парламента предыдущего созыва в своем округе на Буковине.
***Л.КАДЕНЮК был избран народным депутатом Верховной Рады Украины в 2002 году в тогдашнем 205-м Хотинском мажоритарном избирательном округе Черновицкой области. На время избрания он был членом НДП и представлял блок «За Единую Украину», лидером которой был Владимир ЛИТВИН. В 2006 году он баллотировался в парламент в первой пятерке Блока Литвина.