Каденюк бросил Литвина ради Януковича

Первый космонавт независимой Украины, буковинец Леонид КАДЕНЮК на конференции Черновицкой областной организации Партии регионов избран делегатом партийного съезда от Буковины. Об этом сообщил на пресс-конференции народный депутат, председатель Черновицкой облорганизации Партии регионов Николай РОМАНЮК, отметив, что Л.КАДЕНЮК, в настоящее время не является членом НДП, и входит в Политсовет Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, М.РОМАНЮК не смог ответить, будет ли фамилия космонавта в избирательном списке. Вместе с тем, он заявил, что, по его мнению, «Леонид КАДЕНЮК высоко поднес имидж Украины в мире» и эффективно работал как народный депутат парламента предыдущего созыва в своем округе на Буковине.

***Л.КАДЕНЮК был избран народным депутатом Верховной Рады Украины в 2002 году в тогдашнем 205-м Хотинском мажоритарном избирательном округе Черновицкой области. На время избрания он был членом НДП и представлял блок «За Единую Украину», лидером которой был Владимир ЛИТВИН. В 2006 году он баллотировался в парламент в первой пятерке Блока Литвина.