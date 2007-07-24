Центризбирком запасается бумагой

Первую партию спецбумаги, из которой будут изготовлены бюллетени для парламентских выборов, привезут в Киев до конца недели.

Центризбирком подписал контракт со шведской компанией MAP Ukraine о поставке 470 тонн специальной бумаги для изготовления бюллетеней, которые будут использоваться на осенних выборах. Как сообщает Дело, соглашение было скреплено подписями в минувшую среду и уже в прошлый четверг на заводе в Великобритании началось производство бумаги. На этой неделе в Украину прибудет первая партия товара весом в 50 тонн.

По словам директора-управителя украинского представительства компании MAP Ukraine Дмитрия Демидова, как и на прошлых парламентских выборах, генподрядчиком Центральной избирательной комиссии выступает полиграфкомбинат «Украина», субподрядчиком — Map Ukraine. Последний должен обеспечить поставку спецбумаги, а полиграфический комбинат — изготовить бюллетени и доставить их в регионы. Руководитель Map Ukraine уверяет, что все поставки будут выполнены вовремя — до 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, во время парламентских выборов 2006 года на изготовление бюллетеней ушло около двух месяцев. В связи с этим некоторые политики из коалиционного лагеря прогнозировали, что ЦИК не успеет изготовить бюллетени до 30 сентября, дня голосования, и выборы будут сорваны. Заместитель руководителя секретариата ЦИК Сергей Суярко заверил, что эти опасения беспочвенны.

По неподтвержденным данным, стоимость работ по производству спецбумаги составит приблизительно 1,5 миллиона евро. Спецбумага для бюллетеней изготавливается в строго определенном объеме и не может использоваться ни в другой стране, ни в Украине на следующих выборах.