БЮТ: под Печерским судом стоят около 10 тысяч сторонников Тимошенко

В Киеве возле Печерского районного суда, где рассматривается «газовое дело», собралось около 10 тысяч сторонников лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Напомним, судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ сегодня объявляет приговор по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Ранее милиция сообщала, что по состоянию на 10.30 количество сторонников и противников Ю.ТИМОШЕНКО, которые принимают участие в митингах на Крещатике возле Печерского районного суда Киева, возросло. По данным Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, в массовых акциях принимают участие около тысячи сторонников общественной организации «Общевойсковой союз» и около 800 сторонников партии «Батьківщина».