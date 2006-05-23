”Подстреленный” прокурор считает, что инцидент с ним - ”подстава”

Бориспольский межрайонный прокурор Александр КУЗОВКИН заявляет, что не знает в лицо сына Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО – Андрея - и излагает свою версию об инциденте, произошедшем вечером 19 мая в Киеве .

Дословную расшифровку интервью А.КУЗОВКИНА приводит "Украинская правда".

В частности, рассказав, как темный "БМВ" дважды «чуть» не создал аварийную ситуацию для автомобиля, в котором ехал Бориспольский прокурор, А.КУЗОВКИН отметил: «Я вышел, сделал замечание пассажиру автомобиля, воспринимая его за руководителя».

«Молодой человек, лет двадцати-двадцати пяти-тридцати культурно, нормально спросил: "Кто я, что я, почему задаю подобные вопросы, какое имею право?...". Я объяснил, что обыкновенный водитель, а он мне в грубой форме сказал, куда "мне надо катиться"... Тогда я ему официально представился на словах – пиджак висел в машине… "Я – прокурор Бориспольского района и города (Борисполь) КУЗОВКИН Александр Владимирович, старший советник юстиции, по-русски – полковник". Тогда он мне стал угрожать всякими страшными карами…», - рассказывает прокурор.

А.КУЗОВКИН также утверждает, что когда, «в какой-то из моментов разговора», он отвлекся, собеседник нанес ему несколько ударов в область лица и шеи.

«И в этот же момент, примерно сразу же после удара, я почувствовал тупой сильный удар в правое бедро. Поняв, что на меня совершено нападение, я сделал 2-3 шага, сел в автомобиль, чтобы взять телефон и вызвать "02", - рассказывает А.КУЗОВКИН, добавляя: «Когда я садился в машину, он уже кричал водителю: "Зачем ты стрелял, придурок?".

По словам прокурора, после этого «БМВ» уехал, через какое-то время по вызову приехала "скорая помощь".

На вопрос, участвовал ли в этом инциденте сын Президента, А.КУЗОВКИН ответил: «Я его в лицо никогда раньше не видел. У меня даже сейчас нет никакой его нормальной фотографии. Никто мне не привозил, не показывал… Я не знаю…».

Он также сказал, что только «частично» запомнил номер «БМВ», добавив: «Это мой водитель запомнил».

На вопрос, правда ли, что водитель был выходцем с Кавказа, лет 50, прокурор ответил: «Да нет, брехня! У него есть что-то от южной национальности, но ему до 30 лет». На уточнение, что речь идет о водителе, который стрелял, А.КУЗОВКИН сказал: «Я бы не сказал, что он старый. Они даже чем-то похожи друг на друга с пассажиром». Он также сослался на необходимость провести процессуальные действия: «Я не знаю, увижу в лицо, тогда… Когда будет проведено опознание», - сказал прокурор.

На вопрос, есть ли у него какие-то основания подозревать, что сын Президента замешан в этом деле, А.КУЗОВКИН ответил: «Нет, я в это не верю. Я считаю, что это провокация, инсинуация с целью создания напряжения в обществе. Просто какая-то подстава, то есть просто хотят облить грязью… Я не допускаю, чтобы сын такого человека вел себя таким образом».

Также прокурор опроверг информацию, появившуюся в СМИ, что после инцидента с ним встречались представители СБУ, и в частности, глава ведомства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральная прокуратура заявила о непричастности сына Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО – Андрея - к инциденту с бориспольским прокурором А.КУЗОВКИН, в результате которого А.КУЗОВКИН получил ранение в бедро правой ноги выстрелом из устройства для стрельбы резиновыми пулями.

Генпрокуратура подтверждает, что, действительно, описанный инцидент произошел и прокуратура Шевченковского района города Киева возбудила уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Однако в материалах дела нет никаких данных о причастности к описанным событиям сына Президента Украины, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в сегодняшнем номере газета "Сегодня" написала, что 19 мая в Киеве автомобиль бориспольского межрайонного прокурора Киевской области А.КУЗОВКИНА "подрезала" BMW, началось "дорожная разборка". "Внезапно" из BMW выскочил мужчина и выстрелил прокурору в ногу резиновой пулей (попал в бедро)", - пишет газета. После этого BMW скрылась с места преступления. Когда прокурор назвал милиции номера машины, милиционеры изменились в лице. "Якобы они знали, что к этой машине имеет отношение сын Президента, а стрелять мог его охранник". Сам А.КУЗОВКИН в разговоре с корреспондентом "Сегодня" назвал информацию о ДТП "ложью".

По версии интернет-издания "Обком", прокурор, выйдя из своей машины после ДТП, "увидел и узнал сына Президента Украины".

В то же время, в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщили, что вечером 19 мая в отношении автомобиля «Опель», в котором ехал А.КУЗОВКИН, совершил нарушение правил дорожного движения автомобиль BMW темного цвета, после чего оба транспортных средства остановились, а их владельцы вышли и стали «выяснять отношения». Затем водитель BMW достал устройство для стрельбы резиновыми пулями и выстрелил в направлении А.КУЗОВКИНА, ранив его в правое бедро, и скрылся с места происшествия.

По информации ЦОС, по номерам автомобиля, которые указал пострадавший, сотрудники МВД стали устанавливать личность стрелявшего. В результате выяснилось, что номерные знаки, установленные на BMW, зарегистрированы на совсем другой автомобиль. При этом, по свидетельству пострадавшего, водитель BMW - выходец с Кавказа, на вид 40-50 лет.

Как отметили в ЦОС, никакого отношения ни к Президенту, как сообщали некоторые СМИ, ни к другим должностным лицам, автомобиль БМВ не имеет.