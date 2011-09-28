ГПС: Луценко продолжает лечение в пределах СИЗО

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня при осмотре медработниками Министерства здравоохранения вместе с медперсоналом Киевского СИЗО в письменном виде отказался от проведения биопсии печени, которая была рекомендована расширенной комиссией Минздрава Украины 20 сентября.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.

«23-го и 26-го сентября в лабораториях Минздрава Украины было проведено исследование крови Ю.ЛУЦЕНКО. Сегодня экс-министр был повторно осмотрен врачом-гематологом. Учитывая результаты последних обследований, на данное время заболевание системы крови у Ю.ЛУЦЕНКО не обнаружено», - информировали в ведомстве.

По данным пенитенциарной службы, «состояние здоровья заключенного членами комиссии признано удовлетворительным. Он продолжает получать лечение в пределах Киевского СИЗО, назначенное ранее комиссией Минздрава Украины».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него диагностирован цирроз печени.

После этого экс-министра несколько раз обследовали врачи.