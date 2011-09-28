Литвин намекнул, что законопроект Януковича расширят ради Тимошенко

Народные депутаты попытаются расширить список лиц, на которых будет распространяться действие законопроекта № 9221.

Об этом, как сообщает "Украинская правда" , заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

По его мнению, депутаты поддержат президентский законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности", но попытаются расширить список лиц, на которых эти нормы будут распространяться.

"Будет консолидированная поддержка в парламенте, я в этом убежден. Более того, я, думаю, будут предложения, попытки расширить список лиц, деятельность которых должна быть подведена под декриминализацию. Я думаю, это будет касаться и служебных лиц" – сказал Литвин в среду в Киеве.

На вопрос, может ли принятие данного закона повлиять на известный судебный процесс, Литвин сказал:

"Если выходить из того варианта, который сейчас есть, то, очевидно, нет. Увидим, какие будут предложения вноситься и насколько они найдут поддержку в сессионном зале".

Спикер уточнил, что такие предложения могут исходить как от народных депутатов, так и от комитетов парламента.

Он также напомнил, что в парламенте зарегистрированы и другие законопроекты подобного направления.

"Сегодня утром я расписал этот законопроект, он довольно объемный, и направил его в соответствующие комитеты", - сообщил Литвин.

Председатель парламента уточнил, что законопроект направлен на рассмотрение в профильный комитет - комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, а также в комитеты по вопросам правовой политики и по вопросам правосудия.

Литвин отметил, что законопроект предлагает внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и в ряд других законов.

По его словам, прежде всего речь в законопроекте идет о предпринимателях, о руководителях предпринимательских структур.

Спикер подчеркнул, что документ предлагает декриминализировать ряд статей, касающихся хозяйственных преступлений и сократить количество случаев содержания людей под стражей при условии внесения соответствующего залога и готовности не уклоняться от следствия, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось, президент Виктор Янукович внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности.

В тексте законопроекта Виктора Януковича не предусмотрено изменений в пункт статьи УК, по которому судят Юлию Тимошенко.