В законопроекте Януковича нет изменений к статье, по которой судят Тимошенко

Внесенный в Верховную Раду Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)" не предусматривает изменений в пункте статьи, по которой судят экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

В частности, законопроект предусматривает внесения изменений в текст статьи 272Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ее предлагается изложить в такой редакции:

"Если деянием, предусмотренным статьей 203 (пункт 1), частью 1 статьи 206, статьями 219, 229, 231–232 (пункт 2), 356, 364 (пункт 1), 365 (пункт 1) или 365 (пункт 2) Уголовного кодекса Украины, нанесен ущерб исключительно интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, возбуждение уголовного дела осуществляется по заявлению владельца (совладельца) этого юридического лица или с его согласия. В других случаях привлечение к уголовной ответственности виновного лица осуществляется на общих основаниях".

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 365 (пункт 3) УК Украины в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году и нанесения ущерба государству на сумму свыше 1,5 млрд. грн.