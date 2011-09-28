Тимошенко «вырубила» аудиоаппаратуру в зале суда

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пыталась помешать частичной аудиофиксации судебного процесса по уголовному делу, возбужденному против нее.

Как передает корреспондент УНИАН, во время дебатов, которые проходят в Печерском райсуде Киева, Ю.ТИМОШЕНКО отсоединила провод от аудиоустройства, который размещен на столе ее защиты и осуществляет аудиозапись. Аналогичное устройство стоит и на столе представителей прокуратуры и гражданского истца.

После этого секретарь Печерского райсуда подошел к столу представителей Ю.ТИМОШЕНКО и снова соединил провода.

В свою очередь судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ сделал замечание Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вы отсоединили прибор технической фиксации. Такие действия недопустимы», - сказал Р.КИРЕЕВ, напомнив, что осуществляется аудиофиксация данного процесса.

Ю.ТИМОШЕНКО, в свою очередь, объяснила такие свои действия нежеланием, чтобы ее разговоры с адвокатами были зафиксированы на аудиопленку.