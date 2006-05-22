Во Львове украли ”Фольксваген” у польских журналистов

Во Львове похитили “Фольксваген-пасат”, принадлежавший сотрудникам “Польского радио Жешув”, которые освещали визит Маршалка сейма Республики Польша Марека ЮРЕКА во Львов.

Как проинформировал УНИАН источник в УМВДУ во Львовской области, работники польского радио, которые освещали пребывание М.ЮРЕКА во Львове, в 13.50 оставили автомобиль на улице Винниченко (возле здания Львовской ОГА), а когда через полчаса вернулись – иномарки уже не было.

Правоохранители ведут поиск похищенного автомобиля.