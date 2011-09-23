Королевская прикинула, что пенсионеры и бюджетники станут беднее на 15%

Заложенные в бюджет 2012 года показатели свидетельствуют, что пенсионеры и бюджетники в следующем году станут беднее на 15%.

Об этом журналистам заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что Пенсионный фонд в следующем году будет недофинансирован на 10 млрд. грн., и эта экономия будет достигнута за счет наиболее незащищенных людей - пенсионеров.

«При принятии пенсионной реформы правительство обещало сократить дотации Пенсионного фонда в будущем году на 2,5 млрд. грн. Во внесенном в парламент проекте бюджета на 2012 заложено сокращение дотации на 10 млрд. грн. Это значит, что на 10 млрд. грн. будет недофинансирован Пенсионный фонд и эта экономия будет достигнута за счет наиболее незащищенных людей - пенсионеров. Учитывая, что пенсии, а также зарплаты бюджетникам и социальные пособия в 2012 году будут проиндексированы не более чем на 4%, все малообеспеченные станут беднее минимум на 15%. Цинизм власти просто шокирует», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Такие показатели, как минимальная пенсия и зарплата, уровень прожиточного минимума, которые правительство планирует достичь только через год, уже сегодня недостаточны для поддержания нормального уровня жизни. Например, размер минимальной пенсии, заложенный в бюджет 2012 года, равен прожиточному минимуму 2010 года. При этом правительство намерено уже до конца текущего года увеличить тарифы на газ для населения как минимум на 30%», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, если власть идет на непопулярные реформы, то эти реформы она должна начинать с себя. «Урезайте свои социальные льготы, сократите свои штаты и бюджет на содержание власти, обозначьте ясные функции государства, покажите людям, что вы реально можете побороться с коррупцией, перестаньте воровать. Только после этого можно рассчитывать на доверие людей. Но, как показала попытка принятия закона "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений", лишь массовые протесты могут заставить власть считаться с интересами народа», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.