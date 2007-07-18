Главным по расследованию причин техногенной аварии назначен Кузьмук

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2007 г. №530 создана Правительственная комиссия по расследованию причин аварии на железной дороге, которая произошла во Львовской области.

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Согласно документу, комиссию возглавил вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК. Его заместителем назначен министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ. В состав комиссии вошли первый заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир АНТОНЕЦ, главный инспектор Минобороны Иван АПАРШИН, первый заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Сергей БЕРЕЖНОВ, заместитель председателя Госгорпромнадзора Александр ДОЛМАТОВ, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, заместитель министра внутренних дел Николай КУПЯНСКИЙ, заместитель министра охраны окружающей природной среды Степан ЛИЗУН, заместитель министра финансов Сергей МАКАЦАРИЯ, директор департамента развития химической промышленности Минпромполитики Владимир МЕШКОВ, первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Валерий ПЯТАК, главный консультант Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Андриан РЕВЮК, заместитель председателя СБУ Олег СКЛЯР, начальник Главного управления надзора за выполнением мероприятий на транспорте Генеральной прокуратуры Украины Геннадий ТЮРИН, заместитель министра экономики Сергей ЧЕЛНОКОВ.