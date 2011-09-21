Столичному ТВ дали понять, что к ним скорее Обама придет, чем кто-то из КГГА

Начальник Управления прессы и информации Киевской городской государственной администрации Оксана ЗБИТНЕВА посоветовала социальному ток-НЕшоу «Киевский форум» пригласить к себе Президента США Барака ОБАМУ. По мнению чиновницы, скорее, американский политик приедет на передачу, чем представители КГГА.

Об этом в эфире «Киевского форума», посвящённого обсуждению «Стратегии развития Киева до 2025 года», рассказала автор и ведущая передачи Рена НАЗАРОВА.

«До вчерашнего вечера мы не знали, будет ли кто-нибудь из представителей городских властей в этой студии, будут ли они представлять стратегию в прямом эфире Киевской государственной телерадиокомпании», – отметила журналист.

«Мы направили 6 запросов, чтобы не быть голословными, они все сохранены, все официальные, все зарегистрированы. Я уже не говорю о том количестве звонков, которые были сделаны всем возможным пресс-секретарям и пресс-службам столичных чиновников. Впрочем, вчера, в телефонном разговоре начальница Управления прессы и информации КГГА О.ЗБИТНЕВА сообщила, что она нам ничем не обязана и, вообще, ей «не нравится отсутствие конструктива между нами» и, действительно, посоветовала нам пригласить Барака ОБАМУ», – сказала Р.НАЗАРОВА.

При этом ведущая «Киевского форума» в очередной раз обратилась к пресс-службе КГГА с просьбой реагировать на запросы и многочисленные приглашения в студию Киевской государственной телерадиокомпании.

Гости и эксперты студии также заявляли об отсутствии полноценного общественного обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года». Так, депутат Киевского городского совета Наталия НОВАК назвала и документ, и слушания, которое состоялось в стенах КГГА, «имитацией деятельности», которая не даёт ответа на насущные вопросы, касающиеся развития столицы.

Напомним, 19 сентября при КГГА состоялось промежуточное обсуждение «Стратегии развития Киева до 2025 года» с участием чиновников и представителей общественных организаций.