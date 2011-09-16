Кучма объяснил разницу между арабскими революциями и "помаранчевой"

Украина и мир должны вынести уроки из арабских революций.

Такое мнение высказал Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид КУЧМА во время дискуссии о революциях в Северной Африке на 8-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщили УНИАН в пресс-службе YES.

В своем выступлении Л.КУЧМА подчеркнул, что самое первое и важнейшее отличие украинской революции от арабских – уважение к жизни человека, неприменение силы. По его словам, несмотря на всю сложность процессов, которые происходили во время президентской избирательной кампании в 2004 году, все политические институты и силы приложили все усилия, чтобы революция проходила в мирном европейском русле.

«Нужна была воля Президента, чтобы правоохранительные органы и силовые структуры действовали в рамках закона. И нужно воздать должное всем политическим лидерам – и «бело-синим», и «помаранчевым», за то, что мы не допустили применения силы. Мы доказали, что мы – европейцы. И мы в этом смысле поддержали и Европу. Трудно себе представить, что было бы, если бы ситуация развивалась по другому сценарию», – сказал он.

Л.КУЧМА также отметил, что второе существенное отличие украинской революции в том, что она проходила на фоне экономического роста и не была связана с экономическими проблемами.

Кроме того, по его словам, в отличие от арабских стран, проблемы многолетней бессменности политических лидеров в Украине перед Помаранчевой революцией не существовало. «Несмотря на решение Конституционного Суда, я считал, что два президентских срока для меня достаточно. Люди должны отдохнуть от лидеров, посмотреть на других», – отметил Л.КУЧМА.

Несмотря на эти принципиальные отличия, он считает, что Украина и мир в целом должны вынести уроки из того, что произошло и происходит на Африканском континенте. В частности, речь идет о роли международных институтов. «Нам бы хотелось, чтобы роль ООН была ролью. Чтобы решения Совета Безопасности выполнялись, чтобы было доверие к этим структурам», – подчеркнул он.