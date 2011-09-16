Янукович предложил протянуть «Южный поток» через Украину, Газпром с ходу отказался

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает европейским и российским партнерам построить газопровод «Южный поток» по территории юга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на 8-м форуме Ялтинской европейской стратегии в Ливадии (Ялта, Крым).

«Мы нашим партнерам и в Европе, и в России предлагаем гибкий подход для модернизации украинской ГТС без строительства «Южного потока». Условно говоря, «Южный поток» должен пройти по югу Украины по суше, и такая возможность есть, такой проект намного дешевле, чем «Южный поток», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам украинского Президента, эксперты оценивают общую стоимость проекта «Южный поток» в 25 млрд. евро.

«А то, что мы предлагаем, будет в пять раз дешевле», - сказал он.

Однако зампред правления "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ в кулуарах инвестиционного форума в Сочи уже заявил, что строительство газопровода "Южный поток" через территорию Украины экономически нецелесообразно, передает РИА «Новости».

"Она давно предлагает", - сказал В.ГОЛУБЕВ, комментируя журналистам предложения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, чтобы "Южный поток" прошел по территории Украины.

"Можно было бы провести через Крым, выйти в Евпатории и дальше - в Черное море, но какой смысл, когда можно просто напрямую", - отметил зампред правления "Газпрома".

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м.