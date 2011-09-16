"Наша Украина" предостерегает власть от уничтожения «Тюрьмы на Лонцкого»

Политическая партия «Наша Украина» поддерживает позицию коллектива Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", выраженную в обращении к власти в связи с переподчинением музея от СБУ Министерству культуры Украины относительно сохранения за ним всех помещений после переподчинения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил народный депутат Украины, председатель Львовской областной организации партии Владимир ВЯЗИВСКИЙ.

«Мы предостерегаем власть от искушения превратить процесс переподчинения музея в процесс его уничтожения. К сожалению, основания сомневаться в честности помыслов власти относительно музея у нас есть, поскольку сотрудники музея уже более года подвергаются уголовному преследованию со стороны СБУ», - отметил В.ВЯЗИВСКИЙ.

По его убеждению, лучшим способом снять подозрения общественности в отношении того, что нынешняя власть создает препятствия для научных работников при исследовании преступлений сталинского террористического режима против украинского народа, является проведение процесса переподчинения музея в формате «без потерь».

«А именно, сохранив за музеем все помещения, которые он сегодня использует, в частности, и тюремный двор, где захоранивали жертв пыток, и который является частью экспозиции, сохранив в полном составе коллектив, который создавал и развивает музей, и финансирование музея», - считает депутат.

В.ВЯЗИВСКИЙ напомнил, что создание в 2009 году уникального даже по европейским меркам музея «Тюрьма на Лонцкого» состоялось при поддержке тогдашнего председателя СБУ и председателя политсовета партии «Наша Украина» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, поэтому партия с особым вниманием будет отслеживать ситуацию вокруг процесса реорганизации музея.

Как сообщал УНИАН, коллектив львовского Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" призывает власть после переподчинения музея сохранить за ним все помещения.

Работники музея положительно воспринимают переход к сфере управления Минкульта, ведь еще со времен основания мемориала речь шла о передаче его Украинскому институту национальной памяти (на сегодняшний день уже практически ликвидированному).

Однако коллектив музея выражает обеспокоенность относительно механизмов передачи учреждения в подчинение Минкульту. "Юридически музей до сих пор арендует помещение тюрьмы (экспозиционное) и рабочие комнаты в СБУ, хотя нам должны были передать их на баланс еще в 2009 году, – сказал директор Руслан ЗАБИЛЫЙ. – Соответственно мы в который раз будем обращаться с требованием провести передачу Национального музея вместе с этими помещениями".

Он подчеркнул, что музей должен быть переведен в сферу управления Министерства культуры с сохранением за ним всех помещений, которые сегодня использует; полного состава коллектива, который создавал и развивает музей; тюремного двора, где захоранивали жертв пыток, и который является частью экспозиции и нуждается в проведении эксгумационных и археологических исследований; а также с финансированием для обеспечения надлежащего уровня работы и развития Национального музея.

"В ином случае мы будем расценивать процесс передачи как фактическую попытку ликвидации уникального Национального музея, который имеет лишь два аналога в Европе, – подчеркнул историк. – Ведь как можно говорить о национальном музейном учреждении без главного экспозиционного объекта – тюрьмы и двора? Как представить "Тюрьму на Лонцкого" без ее коллектива, который в условиях полного отсутствия финансирования капитальных работ и изготовления экспозиции, собрал уникальные экспонаты и создал за неполные два года один из самых популярных музеев страны?"

*** Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" создан в бывшем застенке КГБ и Гестапо, он один из трех в Восточной Европе (два других — это музей-тюрьма НКВД в Вильнюсе и музей-тюрьма Штази в Берлине). Музей по инициативе львовской общины открыт 28 июня 2009 года, 14 октября он получил статус национального.

В 2010 году началась передача музея в подчинение Украинскому институту национальной памяти, которая была остановлена правительством Николая АЗАРОВА.

В конце 2010 года музей должен был открыть экспозицию о преследовании диссидентов. Однако в сентябре 2010 года сотрудники СБУ задержали директора музея Р.ЗАБИЛОГО, изъяв у него компьютер и жесткие накопители, провели обыск в музее, конфисковав у сотрудников 2 ноутбука с копиями исторических материалов, а также видеозаписи воспоминаний диссидентов, записанные в 2009-2010 годах, и документы, предоставленные диссидентами и полученные из иностранных архивов.

Несмотря на поручение Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, в 2010 году правительство так и не возобновило действие остановленного распоряжения предыдущего правительства о передаче музея Украинскому институту национальной памяти, поэтому музей все еще остается в структуре СБУ.

9 сентября 2011 года Президент Украины подписал поручение о передачеНационального музея "Тюрьма на Лонцкого" в сферу управления Министерства культуры Украины.