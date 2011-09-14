Венецианская комиссия требует открыть, откуда берутся деньги на выборы
Законопроект раскритиковали
Министерство юстиции Украины обнародовало предварительный вывод Венецианской комиссии по законопроекту «О выборах народных депутатов Украины», который содержит ряд существенных замечаний к нему, сообщает «Зеркало недели. Украина».
Как отмечает газета, официальная позиция Венецианской комиссии будет высказана по итогам визита делегации комиссии в Украину 22-23 сентября. Предварительный вывод обнародован на сайте Министерства юстиции. Сейчас министерство готовит перевод на украинский язык.
Согласно предварительному выводу, ряд положений законопроекта нуждается в усовершенствованиях. При подготовке законопроекта не были учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ. В частности, остаются нерешенными такие вопросы:
- ограничение на право быть кандидатом для тех, кто осужден за преднамеренное преступление, независимо от тяжести преступления;
- отсутствие четких критериев и сроков определения границ избирательных округов;
- отсутствие ясности в вопросе о возможности оспорить результаты выборов;
- отсутствие полной информации об источниках и суммах финансирования избирательной компании.
Кроме того, в Венецианской комиссии отметили слишком частую смену избирательных правил (возврат к смешанной системе), что может подорвать доверие избирателей, политических партий и гражданского общества. В комиссии рекомендуют принимать такие изменения путем широкого и открытого обсуждения в парламенте с участием всех политических сил.
Также в законопроекте не был учтен принцип, согласно которому процедуры для выборов всех уровней должны быть сведены в один кодекс.
В Венецианской комиссии считают закон слишком сложным и трудным для понимания участниками избирательного процесса и членами избирательных комиссий.
В комиссии отметили и ряд положительных новшеств:
- неограниченный доступ СМИ для всех публичных мероприятий, связанных с выборами;
- обязательное обучение для председателей, заместителей председателей и секретарей УИК;
- исключение неограниченного права исключать членов избирательных комиссий.
Как сообщалось, законопроект «О выборах народных депутатов Украины» был направлен в Венецианскую комиссию 23 июня. Кроме того, законопроект направлен Международному фонду избирательных систем (IFES) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал учесть выводы Венецианской комиссии и ОБСЕ и даже взять это под свой личный контроль.
Законопроект «О выборах народных депутатов Украины» существенно меняет избирательное законодательство, в частности, вводит пропорционально-мажоритарную систему.