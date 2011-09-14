Венецианская комиссия требует открыть, откуда берутся деньги на выборы

Министерство юстиции Украины обнародовало предварительный вывод Венецианской комиссии по законопроекту «О выборах народных депутатов Украины», который содержит ряд существенных замечаний к нему, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Как отмечает газета, официальная позиция Венецианской комиссии будет высказана по итогам визита делегации комиссии в Украину 22-23 сентября. Предварительный вывод обнародован на сайте Министерства юстиции. Сейчас министерство готовит перевод на украинский язык.

Согласно предварительному выводу, ряд положений законопроекта нуждается в усовершенствованиях. При подготовке законопроекта не были учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии и ОБСЕ. В частности, остаются нерешенными такие вопросы:

- ограничение на право быть кандидатом для тех, кто осужден за преднамеренное преступление, независимо от тяжести преступления;

- отсутствие четких критериев и сроков определения границ избирательных округов;

- отсутствие ясности в вопросе о возможности оспорить результаты выборов;

- отсутствие полной информации об источниках и суммах финансирования избирательной компании.

Кроме того, в Венецианской комиссии отметили слишком частую смену избирательных правил (возврат к смешанной системе), что может подорвать доверие избирателей, политических партий и гражданского общества. В комиссии рекомендуют принимать такие изменения путем широкого и открытого обсуждения в парламенте с участием всех политических сил.

Также в законопроекте не был учтен принцип, согласно которому процедуры для выборов всех уровней должны быть сведены в один кодекс.

В Венецианской комиссии считают закон слишком сложным и трудным для понимания участниками избирательного процесса и членами избирательных комиссий.

В комиссии отметили и ряд положительных новшеств:

- неограниченный доступ СМИ для всех публичных мероприятий, связанных с выборами;

- обязательное обучение для председателей, заместителей председателей и секретарей УИК;

- исключение неограниченного права исключать членов избирательных комиссий.

Как сообщалось, законопроект «О выборах народных депутатов Украины» был направлен в Венецианскую комиссию 23 июня. Кроме того, законопроект направлен Международному фонду избирательных систем (IFES) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал учесть выводы Венецианской комиссии и ОБСЕ и даже взять это под свой личный контроль.

Законопроект «О выборах народных депутатов Украины» существенно меняет избирательное законодательство, в частности, вводит пропорционально-мажоритарную систему.