Сегодня Печерский суд возьмется за дочь и зятя Тимошенко
10:21, 12 сентября 2011Политика
12479
Будут рассматривать иск КП «Крещатик»
Печерский районный суд сегодня начнет предварительное рассмотрение гражданского иска КП «Крещатик» к дочке и зятю экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление размещено на доске объявлений Печерского районного суда.
Как отмечается в документе, «в 14.00 - предварительное рассмотрение гражданского иска КП «Крещатик» к Ш.КАРРУ и Е.КАРР об обязательстве совершить действия». Что конкретно требует коммунальное предприятие от супругов КАРР - в объявлении не объясняется.
Председательствующая по делу - судья Галина СУПРУН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter