Сегодня Печерский суд возьмется за дочь и зятя Тимошенко

Печерский районный суд сегодня начнет предварительное рассмотрение гражданского иска КП «Крещатик» к дочке и зятю экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление размещено на доске объявлений Печерского районного суда.

Как отмечается в документе, «в 14.00 - предварительное рассмотрение гражданского иска КП «Крещатик» к Ш.КАРРУ и Е.КАРР об обязательстве совершить действия». Что конкретно требует коммунальное предприятие от супругов КАРР - в объявлении не объясняется.

Председательствующая по делу - судья Галина СУПРУН.