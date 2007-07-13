Березовский: Мой приезд был бы на пользу Украине, а не во вред

«Мой приезд – это было личное пожелание Ющенко и личное приглашение», - ответил во время телемоста Борис Березовский на вопрос журналиста УНИАН "Что бы выбрал Борис Абрамович, будь он в 2005 году Президентом Украины: принять Платона Еленина (второе имя Бориса Березовского) в Киеве, отдав ему дань уважения, и вызвать раздражение Путина. Другой выбор: не принимать Платона Еленина, не педалировать тему отравления и даже совершить первый свой визит в Москву, чтобы попытаться начать новый диалог с Москвой".

«Но я согласен, что в политике эмоции – это враг, существуют соображения рационального характера, сказал Березовский, - Я считаю, что мой приезд в Украину был бы на пользу Украине, а не во вред. Когда убили Литвиненко, то в парламенте и среди журналистов были такие настроения: что русских надо выгнать из Великобритании. Что русские создают повышенные риски для граждан Великобритании. И это была серьезная дискуссия, которая однозначно закончилась не в пользу вот такого предложения. Более того, постепенно пришли к выводу, что Александр Литвиненко – герой, потому что он помог понять: Who is mister Putin? Кто такой мистер Путин. Что мистер Путин – преступник. И хорошо, что у Путина возникло понимание, что здесь в Великобритании его понимают как преступника. Это очень важно: в политике должно быть понимание друг друга. И то, что господин Ющенко застеснялся меня принять, подчеркивает его слабость. Это дает дополнительные возможности Путину давить на Украину».

Материал об участии Бориса Березовского в телемосте между Киевом и Лондоном читайте тут