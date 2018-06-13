Б.Березовский: Киев и Москву сравнить невозможно – в Киеве совершенно другой воздух

Политический беженец Борис Березовский, принял участие в телемосте, организованном его же фондом. Информповодом встречи стала изданная под его авторством в Украине книга «Мой Майдан Незалежности».

Полностью справедливым можно считать само резюме на нее Бориса Абрамовича: «Книгу сложно назвать новостью. Здесь изложены мои мысли в период от Оранжевой революции и практически до наших дней. Книга просто обобщает то, что я говорил последние три года...»

Телемост прошел живо, Борис Абрамович сидел «в экране» на фоне Темзы, по которой бойко бегали прогулочные катера. Он ответил на все до единого вопросы журналистов, иногда подбадривая симпатичных журналисток: не волнуйтесь, мол, так иногда профессионально смещая объект суждения, уходя таким образом от ответа. Но повестку разговора навязывал не он, а журналисты, удобных вопросов ему «не подкладывали», поэтому сама беседа была эмоциональной и динамичной.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ УЖЕ НИКТО НЕ ОСТАНОВИТ

Вы еще два года назад предрекали распад России. Но она жива-здорова. Вас же, в свою очередь, российские власти обвиняют в подстрекательстве к силовому перехвату власти в России. Как Вы прокомментируете эти обвинения?

Авторитарный режим России разрушителен для России самой. Так же как распался СССР, сегодня распадается Россия. И это несмотря на дикие цены на нефть, видимое благополучие столицы и ряда других городов. И причина распада СССР лежит не в ошибках Горбачева, Ельцина, а в победе более конкурентной политической и экономической системы. Поэтому, когда я говорю о возможности силового перехвата власти и ее смене, это по существу эквивалентно сохранению России как целостного государства.

Поскольку президентские и парламентские выборы в 2004 году в России проходили не просто с нарушениями, а под аккомпанемент преследования политических оппонентов (их убивали, сажали в тюрьму, высылали за границу), то ни о какой легитимности власти речь не идет. А о том, каков механизм силового перехвата власти, – это отдельный разговор. В Британии, к слову, вопреки утверждениям России, что я призываю к перевороту, насилию, мои слова были квалифицированы, как гражданское неповиновение.

Кого Вы будете финансировать на предстоящих парламентских выборах в Украине? Случайно не Тимошенко?

Что касается моего участия в политической кампании… Все, что должно было произойти, произошло. Произошло на Майдане. И процесс этот необратим. Никакие донецкие, никакой Янукович, никакая Москва этот процесс остановить не могут. Любое вмешательство в этот процесс повредит естественному развитию Украины. Ни одну политическую силу я в Украине не финансирую.

Что касается кризиса, который переживает Украина, то он носит объективный характер. Это кризис демократического развития. Очень важно, чтобы это проходило снизу. Не тогда, когда Борис Николаевич Ельцин на блюдечке с голубой каемочкой даровал всем свободу. Оранжевая революция – это реальное волеизъявление народа. И этот процесс никто остановить не может. Сложный путь проходит Украина, но ее вектор четко обозначен. Это вектор демократических преобразований. И я уверен, что Украина справится.

О Тимошенко. Поддерживаете ли Вы ее лично, по-человечески? Говорят, что вы обещали ей поддержку в обмен на землю в Киеве, где якобы будете строить гостиницы.

В отличие от времен революции, сейчас вмешательство вредно. Все уже произошло в 2004 году. Несмотря на фантастические ошибки Президента, несмотря на неспособность договариваться между собой демократов… Этот процесс необратим. Более того, я думаю, что даже донецкие не хотят ни под какую Москву, ни под какое ФСБ, не хотят, чтобы люди из Кремля контролировали их бизнес.

Повторяю: я никого не финансирую, включая Юлию Владимировну Тимошенко.

Теперь о моих симпатиях. Да, прежде всего они относятся к Юлии Тимошенко. Я считаю, что она единственный волевой, целеустремленный и последовательный политик в Украине. Но это не означает, что я имею честь общаться с Юлией Владимировной даже редко. Наше общение закончилось задолго до Оранжевой революции и никогда не возобновлялось. Говорю со всей ответственностью: несмотря на возникавшие спекуляции. Но, тем не менее, я своих пристрастий не изменял. И считаю, что Оранжевые силы должны объединиться.

Я не считаю, что выборы дадут однозначный ответ о раскладе политических сил. Баланс действительно зыбкий. Ситуация не будет простой после выборов, но я уверен, что если оранжевые преодолеют амбиции, то они получат большинство в парламенте.

Моим единственным бизнесом в Украине была газета «Коммерсант – Украина», который я продал вместе с «Коммерсантом» в Москве. Поэтому на сегодняшний день у меня нет никаких бизнес-интересов в Украине.

ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО ОБРЕЧЕНЫ НА СОЮЗ

Вы назвали книгу «Мой Майдан Незалежности» – с намеком, что давали деньги оранжевым революционерам. А что делать нам, кто стоял на Майдане не за деньги? Смогут ли люди доказать, что они выходили туда бесплатно?

«Мой Майдан» означает мое отношение ко всему, что происходило в Украине. Я не был безразличен к революции. Я даже написал статью «Судьба России решается на Украине». Я действительно считаю, что все события, которые происходили и происходят сегодня, очень важны для России, и именно сквозь призму своего отношения к России я рассматриваю события в Украине. Что касается финансирования, то я никогда не скрывал, что еще задолго до революции я поддерживал свободные от государства СМИ и различные движения, которые не зависели от прежнего правительства. И на самом деле отношение к моей поддержке было однозначным: люди принимали его с благодарностью. Ну а как потом распорядились результатами победы – это второй вопрос. У меня нет никакой обиды ни к господину Ющенко, который просил о помощи, ни к кому другому, поскольку достигнут главный результат: демократические преобразования необратимы.

И я уверен, и я об этом говорил: люди выходили на площадь вопреки всем приказаниям, это была революция снизу, смею вас заверить – ее невозможно было купить ни за какие деньги. Средства Партии регионов на порядки отличались от средств, затраченных оранжевыми. Но деньги не являлись решающим фактором.

Главное завоевание революции: Киев и Москву сравнить невозможно. Киев – совершенно другой воздух, несмотря на ломящиеся прилавки в Москве. Сама атмосфера отношений другая.

Обращаются ли к Вам украинские политики за помощью – финансовой или какой-либо другой?

Да. Ко мне обращаются с просьбой о финансировании. Но я никого не финансирую, а если бы финансировал, то не скрывал бы этого. И нашел бы форму сделать это легитимно. Общаюсь я достаточно тесно и поддерживаю дружеский контакт с Александром Волковым. Других политиков предпочитаю не называть, дабы не вызвать нарекания их оппонентов.

Но если говорить о моих симпатиях – моя поддержка полностью на стороне оранжевых, несмотря на то, что они не могут между собой договориться. Но они обречены договориться, Ющенко и Тимошенко обречены на союз. И если они договорятся, то победа им обеспечена. Не сокрушительная победа, не 70 на 30, даже не 60 на 40, но будет перевес – достаточный, что получить полноту власти, необходимую для продолжения реформ.

ПУТИН ДОБРОВОЛЬНО НИКОГДА НЕ УЙДЕТ

Уйдет ли Путин? Если да, то в случае выигрыша какого из кандидатов Вы сможете вернуться в Россию?

Я прогноз давал давно – в 2003 году. Когда я понял, что в России сформированы основы тоталитарного правления. Тогда я понял, что Путин добровольно никогда не уйдет. Это закон любой авторитарной системы. Диктатор никогда добровольно не уходит, и дело не в фамилии человека, а в режиме, который он олицетворяет. Было одно исключение: Пиночет ушел добровольно. И это исключение только подтверждает правило. Диктатор не имеет права уходить добровольно. По определению диктатор – преступник. И пример Пиночета – урок всем диктаторам: не уходите добровольно. Это такая же правда, как и то, что никаких свободных выборов в России не бывает.

Ожидаете ли Вы своей экстрадиции?

На это вопрос не единожды отвечала Британская прокуратура. Я в Великобритании получил политическое убежище. И получил его по двум причинам. Первая причина в том, что все обвинения, выдвигаемые против меня, оказались неподтвержденными, не содержащими никаких оснований для политического преследования. Россия квалифицируется на Западе как страна способная убивать в тюрьмах, в том числе своих оппонентов, и которая применяет пытки. Вторая причина, по которой мен отказались экстрадировать – гуманитарная. В этом смысле ситуация со времени последнего отказа нисколько не изменилась в лучшую для России сторону, а наоборот – изменилась в худшую. Особенно ярко проявилось это сейчас, когда фактически сложился консенсус, и в британском обществе, и на уровне политиков и журналистов есть понимание, что лично Путин стоит за убийством Литвиненко, что именно государственная машина, и только она, смогла совершить подобное преступление.

ЮЩЕНКО НЕ СУМЕЛ ВЫПОЛНИТЬ ОБЕЩАНИЯ, ДАННЫЕ НА МАЙДАНЕ

Как Вы оцениваете Президента Ющенко?

Ющенко не сумел выполнить обещания, которые дал на Майдане. Он не смог раскрыть покушение даже на себя.

Власть Великобритании после убийства оказалась перед очень сложным выборов: замять убийство Литвиненко и сохранить отношения с Россией, с великой державой. И выбор был сделан в пользу раскрытия преступления против своих граждан, в пользу защиты интересов граждан.

Вы знаете, кто отравил Ющенко?

Я знаю подробности отравления. Но у Ющенко нет воли, чтобы покарать... Но без него я не хочу называть точные адреса. Хотя думаю, что если он этого не сделает, то есть люди, которые сделают вместо него. И Фонд гражданских свобод заинтересован, чтобы преступление по отравлению было расследовано до конца.

Представьте себя на минутку Президентом Ющенко. В 2005 году Вы как Президент Украины стоите перед выбором: принять Платона Еленина (второе имя Бориса Березовского) в Киеве, отдав ему дань уважения, и вызвать раздражение Путина. Другой выбор: не принимать Платона Еленина, не педалировать тему отравления и даже совершить первый свой визит в Москву, чтобы попытаться начать новый диалог с Москвой, который нужен вашей стране. Какой из ущербов выбрали бы Вы: ущерб репутации и славу «неблагодарного» человека, который обещал вас принять и не сдержал слова, или ущерб национальному интересу своего государства?

Мой приезд – это было личное пожелание Ющенко и личное приглашение. Но я согласен, что в политике эмоции – это враг, существуют соображения рационального характера. Я считаю, что мой приезд в Украину был бы на пользу Украине, а не во вред.

Я приведу другой пример… Когда убили Литвиненко, то в парламенте и среди журналистов были такие настроения: что русских надо выгнать из Великобритании. Что русские создают повышенные риски для граждан Великобритании. И это была серьезная дискуссия, которая однозначно закончилась не в пользу вот такого предложения. Более того, постепенно пришли к выводу, что Александр Литвиненко – герой, потому что он помог понять: Who is mister Putin? Кто такой мистер Путин. Что мистер Путин – преступник. И хорошо, что у Путина возникло понимание, что здесь в Великобритании его понимают как преступника. Это очень важно: в политике должно быть понимание друг друга. И то, что господин Ющенко застеснялся меня принять, подчеркивает его слабость. Это дает дополнительные возможности Путину давить на Украину.

Записала Маша Мищенко