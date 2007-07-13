Янукович исправился (фото)

Вторую книгу Виктора Януковича "...И год у власти" спешно переиздали.

Как сообщал УНИАН, сигнальные экземпляры книги, которые были изданы специально ко Дню рождения премьера, были напечатаны с ошибкой. На обложке возле фотографии Януковича Государственный флаг Украины был нарисован вверх ногами– сверху желтая полоса, внизу – синяя.

"С иллюстрированием книги просто произошла оплошность, сейчас же мы ее устранили", - цитирует газета "Сегодня " пресс-службу Партии Регионов. Презентовать книгу будут 4 августа - именно в этот день в прошлом году Янукович во второй раз стал премьером, и в этот день состоится съезд Партии Регионов. Тираж издания - 5 тыс. экземпляров.