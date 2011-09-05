Соратников Тимошенко возмутило заявление Януковича в Душанбе

Президиум политсовета партии «Батькивщина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно освободить лидера партии, экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи и закрыть уголовное дело против нее.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президиума политсовета партии «Батькивщина».

В документе напоминается, что «ровно месяц лидер партии «Батькивщина» и самый рейтинговый оппозиционный политик Ю.ТИМОШЕНКО незаконно находится в СИЗО. Весь мир – и к востоку, и к западу от Украины – признал дело против Ю.ТИМОШЕНКО политическим. Еженедельно все новые и новые государства подчеркивают отсутствие состава преступления в деле и требуют освободить экс-премьер-министра из-под стражи. Украина еще не видела таких резких заявлений от стран мира, жесткую тональность которых уже не скрывают за хитросплетениями дипломатического языка».

«Однако украинская власть в худших традициях устойчивого авторитаризма не только не обращает внимания на мировую реакцию, но и делает все наоборот», - заявляют в «Батькивщине».

По мнению членов президиума политсовета партии, в последнее время суд, «управляемый Администрацией Президента», форсировал темпы рассмотрения дела против Ю.ТИМОШЕНКО». «Лидер нашей партии ежедневно проводит в суде по 10-12 часов, не имея возможности ни детально подготовиться к процессу со своими адвокатами, ни нормально питаться и отдыхать. При этом суд не обращает внимания на критическое состояние ее здоровья и уже три недели не разрешает ее врачу провести медицинское обследование», - сказано в заявлении.

Кроме того, суд отказывает стороне защиты в приобщении к делу ключевых материалов, которые четко свидетельствуют в пользу невиновности Ю.ТИМОШЕНКО и полностью перечеркивают «сфальсифицированное дело». Идет речь, в частности, об аудите деятельности «Нафтогаза Украины», проведенном компанией «Ернст & Янг». Члены президиума политсовета «Батькивщины» отмечают, что этот документ является единственным заключением по делу со стороны авторитетных международных организаций.

Также суд не признает «должным образом оформленными» даже те документы, которые заверены печатями на каждой странице, - в частности, соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгазом». «При этом самые абсурдные предложения стороны обвинения – будь-то распечатки из Твиттера или выпусков телевизионных ток-шоу – суд без обсуждения приобщает к материалам дела», - сказано в документе.

В нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса суд отказывает в удовлетворении практически всех ходатайств, которые заявляет сторона защиты Ю.ТИМОШЕНКО. Судом допущены только два свидетеля из заявленных адвокатами более 30, при этом сторона обвинения допросила всех 39 заявленных свидетелей. «Анекдотичной является ситуация, когда относительно обстоятельств заключения газовых соглашений допрашивают министра молодежи и спорта и министра образования, вместо этого отказывая в допросе министру Кабинета министров Украины, который является ответственным за делопроизводство правительства», - считают в «Батькивщине».

«И на фоне этих очевидных правонарушений со стороны суда, на фоне запрета на надлежащую защиту Юлии ТИМОШЕНКО власть прибегает к откровенно антиконституционному публичному давлению на суд, уже не скрывая его зависимость от команд высших руководителей государства», - заявляют члены президиума политсовета партии.

В документе напоминается, что «на протяжении нескольких дней о якобы доказанной виновности Ю.ТИМОШЕНКО дважды заявил премьер-министр Н.АЗАРОВ и генеральный прокурор Виктор ПШОНКА. Апофеозом манипулирования общественным мнением стало заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на саммите стран СНГ, который назвал подписанные Юлией ТИМОШЕНКО соглашения противозаконными и заверил, что это мнение скоро докажет и суд».

В «Батькивщине» убеждены, что все вышеприведенные факты позволяют сделать однозначный вывод о том, что дело против Ю.ТИМОШЕНКО не имеет ничего общего с уголовным правом, а лежит исключительно в политической плоскости. «ЯНУКОВИЧ уничтожает главного политического оппонента, несмотря на Конституцию, закон, общественное мнение и реакцию мира», - добавляют члены президиума политсовета партии.

Президиум Политсовета партии «Батькивщина» требует от Президента В.ЯНУКОВИЧА «как реального заказчика дела» немедленного освобождения Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи и закрытия уголовного дела против нее из-за отсутствия состава преступления.

Партия «Батькивщина» также обращается к странам мира с просьбой не лишать Украину демократического европейского будущего из-за действий В.ЯНУКОВИЧА и его команды, но дать ему ответ, «адекватный дикарскому, несовместимому с демократическими стандартами поведению диктатора».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева с июня рассматривает дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании украинско-российских соглашений о поставках газа в 2009 году.