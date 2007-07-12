У Порошенко сегодня - двойной праздник

Петр Порошенко отметит один из наибольших православных праздников Петра и Павла в семейном кругу. Об этом он рассказал корреспонденту УНИАН: " Меня утром уже поздравили родные, друзья, партийные соратники и оппоненты. Я планирую вечером поехать в больницу, где сейчас лечится мой отец, чтобы принять поздравления от него. А вечером буду праздновать Петра и Павла в семейном кругу. Сегодня у меня двойной праздник, мы вместе будем праздновать получение диплома моего старшего сына Алексея".

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