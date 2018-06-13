На Петра и Павла Петр Ющенко ходит к Владимиру

В канун одного из наибольших православных праздников – Петра и Павла – мы обзвонили почти всех депутатов на имя Павел или Петр, а также Павловичей и Петровичей, пытаясь выяснить, празднуют ли народные избранники день своих покровителей. Таких нардепов оказалось более чем два десятка. Однако только трое поделились этим с УНИАН.

Петр Ющенко, народный депутат пятого созыва, НУ, брат Президента: В нашей семье традиция – на большие праздники мы обязательно ходим к церковь. В Киеве это обычно Владимирский Собор.

Петр и Павел – великие святые, которые прошли всю землю, рассказывая о Богочеловеке. Церковные предания сохранили сведения и о деятельности моего покровителя апостола Петра и его послании, и даже о его характере. Мой небесный покровитель кажется мне близким, таким будто я хорошо его знаю. Поэтому 12 июля у меня есть ощущение праздника.

К сожалению, в детстве у нас не было возможности посещать церковь. В первый раз я пришел в действующий храм в шестнадцать лет, когда поехал на учебу. В 30-х годах советская власть разрушила две сельских церкви – Святых Михаила и Екатерины, однако в соседнем селе был маленький храм. Его настоятель приходил в нашу Хоруживку и крестил новорожденных.

Владимир Петрович Скубенко, народный депутат пятого созыва, БЮТ: Конечно, я праздную этот день. Мой отец был прекрасным человеком, мы родились в один день, но с разницей в 30 лет. Поэтому не только день рождения, но и именины 12 июля всегда праздновали вместе.

Он был обычным шофером, механизатором, очень мудрым человеком. И еще в советские времена он очень четко объяснил мне: есть день твоего ангела, твоего святого покровителя, который будет с тобой всегда.

На его именины не только я делал ему подарки, но и он мне. Из наиболее трогательных подарков я помню сковороду, которую я подарил ему в детстве и на которой он учил меня жарить яичницу. Еще помню, как подарил ему рубанок. Его именины были неотъемлемым праздником семьи, традицией, отец привил понимание того, что святой Петр не только его, а наш покровитель. Поэтому праздник Петра и Павла для меня очень торжественный и в то же время очень родной.

Петр Порошенко, народный депутат 5 созыва, “Наша Украина”:

Для меня лично – это большой праздник...

Сегодня завершился Петров пост и, конечно, я побывал в храме. Меня утром уже поздравили родные, друзья, партийные соратники и оппоненты. Я планирую вечером поехать в больницу, где сейчас находится на лечении мой отец, чтобы принять поздравления от него. А вечером буду праздновать Петра и Павла в семейном кругу.

Сегодня у меня двойной праздник, еще мы будем праздновать получение диплома моего старшего сына Алексея.

Опрашивала Маша Мищенко