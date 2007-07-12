Березовский: диоксин, которым отравлен Ющенко - из России
Бизнесмен знает "много подробностей"
|Борис БЕРЕЗОВСКИЙ
Об этом он сообщил журналистам во время телемоста с журналистами, организованного Фондом гражданских свобод в Украине.
По словам бизнесмена, он знает «много подробностей, которые касаются отравления».
Б.БЕРЕЗОВСКИЙ утверждает, что «диоксин (которым отравлен В.ЮЩЕНКО – УНИАН) был произведен в России».
Б.БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что у В.ЮЩЕНКО «недостаточно воли», чтобы наказать тех, кто пытался его отравить. По словам бизнесмена, он не хочет вместо В.ЮЩЕНКО «называть точные адреса». «Если он этого не сделает, то есть люди, в которых достаточно воли, чтобы это сделать вместо него», - заявил Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.
По словам бизнесмена, Фонд гражданских свобод, который он финансирует, проводит расследования ряда преступлений в Украине.
Как известно, во время президентской избирательной кампании в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.
В рамках расследования дела правоохранительные органы Украины обратились к Великобритании, США и России с просьбой предоставить образцы диоксина, которые производятся в этих странах.
6 июля 2007 г. генпрокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что Великобритания и США предоставили Украине образцы диоксина, а Россия пока не дала ответ на этот запрос.
8 июля 2007 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что следствие установило, кто и каким образом его отравил.