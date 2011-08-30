Советник Президента Польши: ситуация в Киеве может связать Варшаве руки

Арест экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО может сорвать подписание договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение выразил советник Президента Польши Роман КУЖНЯР в опубликованном сегодня материале в Gazeta Wyborcza.

Р.КУЖНЯР отметил, что многие европейские политики считают дело Ю.ТИМОШЕНКО политическим. По его словам, на Западе политики несут политически-конституционную ответственность за свои поступки, а не криминальную, что имеет место в Украине.

“Уголовное дело против ТИМОШЕНКО, которое имеет признаки преследования демократической оппозиции, является непонятным не только во многих западноевропейских столицах, но и в Варшаве”, - заявил он.

Советник польского Президента отметил, что официальная Варшава надеется на подписание договора о создании зоны свободной торговли и Ассоциации между Украиной и ЕС еще в этом году, когда Польша будет председательствовать в Евросоюзе.

“Развитие ситуации в Киеве может связать Польше руки в этом деле. Верх могут взять аргументы политиков и государств, которые негативно относятся к вступлению Украины в Евросоюз”, - написал Р.КУЖНЯР.

По его словам, в случае неподписания договора об ассоциации разговоры могут затянуться “на очередные долгие месяцы, а, может, и значительно дольше”.

“Думается, что власть в Киеве, особенно Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, должен учитывать такую возможность. Было бы фатально, если бы над Днепром не оценили серьезность ситуации”, - отметил Р.КУЖНЯР.

Советник Президента Польши выразил надежду, что украинская власть это осознает, и не будет «забивать гол в свои ворота».