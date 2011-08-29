Королевской не нравится, что оппозиция сеет упаднические настроения

Народный депутат Украины от фракции «БЮТ-Батькивщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ призывает всех оппозиционных политиков «встать единым фронтом на защиту Юлии ТИМОШЕНКО».

Об этом говорится в заявлении Н.КОРОЛЕВСКОЙ, переданном УНИАН.

По словам депутата, «задержание Ю.ТИМОШЕНКО стало сильным ударом не только для оппозиции, но и для всей страны. Но мы не должны сдаваться и обязаны показывать пример каждому честному и порядочному гражданину Украины, что мы готовы идти до конца в его защите».

При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала оппозиционных политиков «прекратить тиражировать упаднические настроения среди украинского народа о неотвратимости ареста Ю.ТИМОШЕНКО. Безответственные заявления подрывают веру наших людей в возможность оппозиции защищать их права и свободы в условиях их сворачивания».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ просит всех оппозиционеров «забыть о политике, забыть о партиях, к которым вы принадлежите, и встать единым фронтом на защиту Ю.ТИМОШЕНКО».

Депутат предлагает вместе потребовать от власти срочно изменить меру пресечения лидеру «Батькивщины», срочно организовать медицинскую помощь Ю.ТИМОШЕНКО при участии авторитетных международных врачей; организовать доступ к Ю.ТИМОШЕНКО представителей посольства США и Европейского Союза, лидеров всех оппозиционных сил, «чтобы все мы смогли убедиться, что условия содержания Ю.ТИМОШЕНКО не вредят ее здоровью».

«Хочу напомнить оппозиционерам, что сейчас речь идет не о политике, речь идет о судьбе страны и перспективах ее развития. Только вместе мы сможем остановить этот бесчеловечный процесс и защитить европейские перспективы нашей страны», - говорится в заявлении Н.КОРОЛЕВСКОЙ.