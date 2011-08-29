Защита Тимошенко: из дела исчезло более 200 листов

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявляет о исчезновении из материалов уголовного дела 213 листов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Александр ПЛАХОТНЮК во время исследования судьей Родионом КИРЕЕВЫМ материалов 14-го тома уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Из дела исчезло 213 листов», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это уже второй пример, когда в деле ссылаются на дополнения, но сами дополнения – отсутствуют. «Сейчас уже во второй раз мы фиксируем, что отсутствуют материалы, на которые есть ссылка. Это является свидетельством того, что дело фальсифицировалось, а не тщательным образом готовилось», - сказала экс-премьер.

Также А.ПЛАХОТНЮК отметил, что защита во время ознакомления с материалами дела сделала копии документов, которые содержатся в 5-14 томах. «Мы не могли копировать материалы с первого по четвертый том», - отметил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.

Сейчас судья Р.КИРЕЕВ продолжает оглашать материалы 14-го тома уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.