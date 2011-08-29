Суд разрешил еще раз обследовать Луценко

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о повторном обследовании состояния здоровья их подзащитного специалистами Министерства здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил в судебном заседании председатель в процессе судья Сергей ВОВК.

В частности, своим постановлением суд обязал руководство СИЗО предоставить заключения предыдущего обследования состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО для того, чтобы специалисты по диетологии Министерства здравоохранения могли провести соответствующее обследование и предоставить свои рекомендации.

При этом в заявленном ходатайстве адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ обращал внимание суда на то, что во время обследования экс-министра в июле этого года в больнице скорой медицинской помощи врачами было обнаружено у Ю.ЛУЦЕНКО обострение ряда болезней, в частности, язвенной болезни желудка, заболевания желудочной железы и др.

Также адвокат отметил, что во время голодания в СИЗО Ю.ЛУЦЕНКО потерял почти четверть веса и за три месяца, прошедшие с момента прекращения голодания, он веса практически не набирает.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо больших размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью сотрудником правоохранительного органа.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 апреля начал голодание после решения суда в который раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

С 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО находился в больнице скорой помощи Киева, куда он был доставлен из СИЗО на медобследование из-за ухудшения состояния здоровья в связи с голоданием.

23 мая экс-министр внутренних дел написал официальное заявление о прекращении голодания.