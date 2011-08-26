Янукович поставил свечку за упокой
11:58, 26 августа 2011Политика
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Президент - в Донецке
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Донецке принял участие в заупокойной литургии по погибшим шахтерам.
Как сообщает пресс-служба главы государства, литургию отслужил в Свято-Варваринской часовне Епископ Горловский и Славянский МИТРОФАН.
После завершения литургии глава государства зажег свечу и возложил цветы к иконе Святой Великомученицы Варвары.
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