Янукович поставил свечку за упокой

11:58, 26 августа 2011
Политика
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Президент - в Донецке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Донецке принял участие в заупокойной литургии по погибшим шахтерам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, литургию отслужил в Свято-Варваринской часовне Епископ Горловский и Славянский МИТРОФАН.

После завершения литургии глава государства зажег свечу и возложил цветы к иконе Святой Великомученицы Варвары.

 

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