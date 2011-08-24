Тимошенко грозится, что через 5 лет в тюрьме будут сидеть ее враги

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в следующую юбилейную дату Независимости Украины в тюрьмах будут сидеть не политзаключенные, а настоящие преступники.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила в своих «20 тезисах на 20 лет», обнародованных сегодня на ее официальном сайте.

«Так сложилось, что на государственные юбилеи власть меня закрывает. То КУЧМА, то ЯНУКОВИЧ. В год десятилетнего юбилея независимости – в Лукьяновку, на 20-ть – в Лукьяновку... На 25-летний юбилей эта тенденция будет изменена! В тюрьме будут сидеть не политические, а настоящие преступники. Сегодня мы их знаем поименно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО замечает, что, несмотря на свое пребывание в СИЗО, она находится с людьми. «У меня также есть праздничная желто-голубая лента на сегодня. Мне передали тайком. Я с Вами сегодня... Хоть и здесь...», - пишет она. Ю.ТИМОШЕНКО поздравляет всех с праздником. «Дорогие мои!!! Это – наш ПРАЗДНИК!!! Мы выдержим, мы победим!!! Я обещаю!!! Я знаю...», - убеждена бывший премьер.

Среди прочего, она рассуждает и о сегодняшнем празднике.

«Из машины (автозака) слышно людей, слышно улицу. Это начало нового старта борьбы за настоящую свободу страны. Убеждена, что в этот раз – успешного!», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции убеждена, что власть отменила парад к 20-летию Независимости не из-за экономии средств, а потому что подсознательно боится Украины, боится реальной независимости. «Для них парад независимого 20-летнего государства – это парад их личных страхов и комплексов. Они чувствуют, что эта страна с ее великой историей и настоящим духом свободы когда-то выбросит их на свалку», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО замечает, что в 10 лет Независимости она думала, что в 20 лет все будет хорошо. Украина утвердится как независимое государство, будет в европейской семье. «Но сегодня Украина в еще большей опасности... Она уже взрослая... Но сейчас, как никогда, нуждается в нашей защите», - считает лидер оппозиции.

В то же время, она видит в этой ситуации и позитивы: «демократические оппозиционные силы Украины объединились. И я рада этому. К сожалению, демократы в Украине объединяются лишь тогда, когда плохо. Но ничего, я уверена, что мы научимся объединяться и вокруг успехов, вокруг побед».

Она вспоминает слова участника французского Движения сопротивления Жан-Поля Сартра, который уже после войны сказал: "Никогда мы не были настолько свободными, как во время оккупации". По ее убеждению, это правильные слова. «У нас тоже оккупация – оккупация страны властной ордой, которая не любит эту страну, не понимает и не уважает ее. И мы также свободны сегодня. Свободны в тюрьмах, в камерах и в палатках... Настоящую волю и свободу невозможно арестовать», - считает лидер оппозиции.

В своих тезисах Ю.ТИМОШЕНКО пишет и о личных вещах. В частности, о том, что грустит по Твиттеру, о том, что когда-то ее спрашивали: "Не хочется ли отдохнуть от политики и просто пройтись, прогуляться, например, по вечернему Крещатику?". Теперь, пишет Ю.ТИМОШЕНКО, она этим Крещатиком уже так нагулялась... «И вечерним, и утренним... Правда, без политики не обошлось», - замечает лидер БЮТ.

«Лина КОСТЕНКО и Оксана ПАХЛЕВСКАЯ пожелали мне иметь в качестве сувенира обломок Лукьяновской тюрьмы... Это хорошая идея. Буду собирать. Обломок Лукьяновки, обломок Межигорья...», - также пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Вспоминает она и о разговорах, что ее пытаются отравить в СИЗО: «никаким крысиным ядом меня не травят, это какие-то легенды... Крысы здесь ходят достаточно свободно. Зная украинскую политику, могу сказать: далеко не худшие животные!».

«На Лукьяновке также есть птицы, они поют утром... Не знаю, какого вида... Они не в клетках. Арест не лишает и меня свободы, как это ни странно», - подчеркивает в одном из тезисов Ю.ТИМОШЕНКО.