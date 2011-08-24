«Террористов из Василькова» опять задержали?

Организация "Патриот Украины" заявляет о повторном задержании сотрудниками Службы безопасности Украины вечером 23 августа членов этой организации, которых обвиняют в намерениях совершить теракт.

Об этом идет речь в заявлении, размещенном на официальном сайте Социал-национальной ассамблеи (СНА), членом которой является "Патриот Украины".

Как отмечается сайте СНА, 23 августа были задержаны активисты Васильковской ячейки организации Алексей ЧЕРНЕГА, также повторно был задержан Владимир ШПАРА. О цели и времени задержания им не сообщили.

Позже были задержаны активисты СНА, депутаты Васильковского горсовета Игорь МОСИЙЧУК и Сергей БЕВЗ, а также Виталий ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО и Юрий БОНДАРЕНКО.

В СБУ УНИАН отказались комментировать информацию о задержании активистов организации "Патриот Украины".

Как сообщал УНИАН, 22 августа СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области сотрудники спецслужбы задержали трех участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости Украины.

«Во время обыска помещения, которое злоумышленники арендовали недалеко от центральной площади, обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ), наполненное элементами поражения разного размера (гвозди, гайки и т. п.). По данным следствия, злоумышленники планировали осуществить взрыв 24 августа в Киеве или пригороде во время празднования Дня Независимости Украины», – сообщил пресс-центр СБУ.

Впоследствии СНА и “Патриот Украины” подтвердили информацию о задержании своих представителей. В организациях отвергли обвинения в намерениях совершить теракт. Адвокаты заявили, что будут просить прокуратуру провести проверку законности задержания членов патриотических организаций по подозрению в намерении совершить теракт в Киеве.

23 августа ночью и утром все задержанные без выдвижения каких-либо обвинений были освобождены.