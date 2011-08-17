Луцкий горсовет назвал улицу именем Юлии Тимошенко

Депутаты Луцкого городского совета поддержали решение о переименовании 27 улиц города, в частности, улицы Лазо в улицу имени Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос переименования улицы Лазо в улицу имени Юлии Тимошенко вызвало наибольший спор среди депутатов.

Соответствующее предложение объявил председатель фракции «Фронт Змін», член депутатской группы «Город будущего» Александр ПЫЗА «в связи со сложной политической ситуацией и притеснениями демократии».

После перерыва в заседании сессии городской председатель Николай РОМАНЮК зачитал выдержку из устава территориальной общины города Луцка, где говорится, что называть улицы фамилиями людей можно только после их смерти с целью увековечения. «Не толкайте меня на нарушение устава», - сказал мэр.

Разработчик устава, представитель «Нашей Украины» Андрей КОЗЮРА также высказал мнение, что нельзя поспешно принимать такие решения, ведь все они должны отвечать уставу.

Однако депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей ОСИПОВ предложил внести изменения в устав, чтобы сделать решение легитимным, а экс-мэр Богдан ШИБА отметил, что в уставе также нет запрета на то, чтобы называть улицы именами живых людей.

В итоге сначала отдельным голосованием депутаты поддержали внесение изменения в проект решения по переименованию улицы Лазо не в улицу имени Георгия Гонгадзе, как планировалось сначала, а имени Юлии Тимошенко.

После этого депутаты поддержали проект с отдельными изменениями в целом.

За решение о переименовании улиц города проголосовали 28 депутатов, против - 3, воздержался один, не голосовал один депутат.

Как отмечено в документе, до 1 февраля 2012 года профильным подразделениям городского совета нужно обеспечить изготовление и установление соответствующих информационных стендов и табличек на переименованных улицах.