Прокурор уговорил уволенных рабочих депо приостановить голодовку

В Харькове уволенные после акции протеста рабочие коммунального предприятия «Горэлектротранс» приостановили голодовку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель альтернативной первичной профсоюзной организации «Защита справедливости» КП «Горэлектротранс» Андрей ИЛЬГОВ.

Он заметил, что решение приостановить акцию протеста было принято участниками голодовки после встречи с прокурором Харьковской области Евгением ТЮРИНЫМ, который заверил протестующих в скорейшем решении их вопросов.

По словам А.ИЛЬГОВА, прокурор области закрепил своих помощников за соответствующими «проблемными» направлениями и вместе с участниками акции протеста разработал план решения неотложных вопросов рабочих «Горэлектротранса».

«Сегодня мы встретились с прокурором области Евгением ТЮРИНЫМ и во время конструктивного диалога разработали план проверки фактов увольнений, фактов неотчислений средств в Пенсионный фонд, реорганизации предприятия и тому подобное», - сказал А.ИЛЬГОВ.

Он подчеркнул, что ни протестующие, ни местная власть не имели желания «выносить эту проблему на киевский уровень». «Никому не хочется ехать в Киев, поэтому попытаемся на местном уровне урегулировать все вопросы», - сказал председатель альтернативного профсоюза.

В то же время он подчеркнул, что троллейбусники готовы возобновить акцию протеста, если окажутся факты затягивания расследования ситуации на «Горэлектротрансе».

«Если будет затягивание, неправомерные решения, то мы сразу собираем вещи и выезжаем на Киев, и тогда вопрос вынесется на киевский уровень», - подчеркнул А.ИЛЬГОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 августа рабочие двух троллейбусных депо харьковского «Горэлектротранса» объявили забастовку и не вышли на работу. Транспортники требовали погашения задолженности по зарплате, возобновления отчислений в Пенсионный фонд, на базе которых рабочим будет насчитываться пенсия, остановки реорганизации КП «Горэлектротранс» путем дробления, отставки директора КП Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО и допуска независимой профсоюзной организации «Защита и справедливость» к выполнению своей законной деятельности. После акции протеста, по данным А.ИЛЬГОВА, из «мятежных» троллейбусных депо было уволено семерых водителей и двух кондукторов.

10 августа уволенные работники харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» объявили бессрочную голодовку. 11 августа, во исполнение решения Харьковского окружного административного суда, палатки, которые установили протестующие в сквере за памятником Ленину, были демонтированы.