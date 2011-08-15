Шлапак: Тимошенко подписала невыгодные газовые контракты

Газовые контракты, подписанные экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в 2009 году, изначально были экономически невыгодными для Украины и неравноправно регулировали украинско-российские отношения. Как сообщает "Обозреватель",об этом заявил бывший представитель Президента Украины Виктора Ющенко в Кабинете Министров Александр Шлапак в ходе допроса по делу Юлии Тимошенко относительно подписания газовых соглашений.

"Я считаю эти контракты экономически невыгодными для Украины", - сказал он. По словам Шлапака, контракты были невыгодными для Украины, поскольку цена, по которой Украина покупала газ у России, была выше, чем у соседей, а цена на транзит оставалась такой же, как и до заключения соглашения.

Кроме того, Украина брала на себя обязательство платить за определенный объем газа независимо от использования. Бывший представитель Президента Ющенко в Кабмине отметил, что невыгодной стороной контрактов было и то, что в случае возникновения разночтений контракта Украина не имела права прерывать транзит газа, в то время как россияне при возникновении конфликта могли полностью прекратить поставки газа.

"Асимметрия контрактов сразу бросалась в глаза", - подчеркнул Шлапак. Он также добавил, что несмотря на сложную ситуацию позиция Президента была в том, чтобы временно прервать переговоры. "Позиция Президента состояла в том, что надо взять паузу", - подчеркнул Шлапак.