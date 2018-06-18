Луценко в СИЗО отжимается по 100 раз и читает Борхеса

Сегодня арестованные Юрий Луценко и Юлия Тимошенко ехали в Печерский суд в отдельных автозаках.

- Наверно, чтобы не дать нам возможности поговорить, - рассказывает перед началом судебного заседания Луценко своему соратнику Тарасу Стецькиву о “новшествах” в СИЗО.

Тем не менее, экс-министр внутренних дел имел возможность в суде перекинуться несколькими словам с экс-премьером.

- Ну какое общение? Это закрытые железные боксы, но друг друга слышно. Говорили о погоде, о здоровье, о политике. Пока 10 минут переговаривались - меня сейчас сюда вытащили, ее оставили с тремя мужиками. Претензии, конечно, не к ребятам. Это кто-то очень “бдит” из руководства. Я вчера когда смотрел на Крещатик, у меня такое впечатление, что бандитов уже никто не ловят - все "держат" Печерский суд.

- Юлия Владимировна вчера рассказала, что в СИЗО пробежки делает, Шкляра читает. А вы? - спрашиваю у Луценко.

- У меня в камере 5 шагов для пробежки, а в прогулочном дворике - 7, - смеется экс-министр.

- Можно с подскоками, - добавляет Стецькив.

- ...Там есть небольшой турник, правда для инвалидов, потому что перекладина на уровне моей груди, - продолжает рассказ Луценко. - Но там я приспособился делать все необходимы упражнения. Еще по 100 отжиманий в разных вариантах, приседания так же. Потому что иначе хребеь просто вывалится. Мне хватает физических упражнений. Последние новости - читаем Аргентину - Борхеса.

Фраза “прошу всех встать” в начале судебного заседания звучит довольно абсурдно, потому что в зале, где судят Луценко, лишь одна скамья для присутствующих, на которой теснясь можно посидеть разве что втроем. Поэтому несколько десятков журналистов и дипломаты, стоя, размещаются в два-три ряда под стеной.

Судья Сергей Вовк начинает заседание с заявления очередного потерпевшего, который якобы был незаконно уволен из органов внутренних дел после службы в Косово. Заявление основано на сообщении газеты.

Адвокат Луценко Алексей Баганец отмечает, что нужно предупредить заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложные данные и убедиться, существует ли такой человек вообще.

- Готовится “запасной аэродром”, - заявляет Луценко. - Очевидно, сейчас они (прокуроры - Авт.) инициируют заявления об очередных фантазийных обвинениях, чтобы после того, как я выйду из этой клетки, арестовать меня по очередному надуманному обвинению. Они сами инициировали это заявление. Если вы, ваша честь, готовы принимать все заявления о преступлениях от всех граждан Украины, я завтра буду инициировать через “Народную Самооборону” вам вал заявлений. И вы все их будете зачитывать, не устанавливая, кто их написал, не предупреждая о уголовной ответственности за клевету.

Судья Вовк, посоветовавшись на месте с двумя коллегами, оставляет заявление без удовлетворения и перенаправляет его в Генпрокуратуру.

После этого суд решает изменить порядок судебного заседания, допросив сначала потерпевших по делу. Хотя накануне был объявлено: сначала допросят свидетелей, а затем уже перейдут к потерпевшим.

Прокуратура согласна с предложением Вовка. Луценко и защитники - против.

Баганец просит объявить перерыв, чтобы подготовиться к допросу потерпевших, хотя бы до 14.00, отмечая, что команда защиты готовилась к допросу свидетелей, как и было запланировано.

- Я не один день готовился к этому процессу, делал определенные заметки. Поэтому я требую переноса судебного заседания, или же прошу доправить меня в СИЗО, чтобы я взял те свои записи, которые делал на протяжении нескольких месяцев, - требует Луценко.

Судья Вовк объявляет перерыв на полчаса.

Во время перерыва Юрий Витальевич разговаривает с сыном Александром. Рассказывает о странных порядках в СИЗО: телевизор можно смотреть, а радио слушать запрещено, мяч - тоже вещь недопустимая. На прошлом заседании Юрий Витальевич, кстати, рассказывал об инициативе обитателей СИЗО собрать деньги на мемориальную доску для места их временного содержания с надписью: “Не убий, не укради - власть не любит конкурентов”.

Журналисты спрашивают Луценко о шансах оппозиции оъединиться.

- Нельзя общаться с подсудимым! - возмущается конвой.

Впрочем, Луценко уже начинает монолог.

- Я никогда не сомневался в позиции Гриценко, в позиции Тарасюка или других людей. Конечно, есть и мнимая оппозиция, которая пытается на этом процессе получить публичные доказательства своей состоятельности. Полистал последние интервью мнимых оппозиционеров - очень попахивает пиаром и желанием откусить кусочек бютовского пирога. Вспоминаю, как Лина Костенко писала в своей последней книге: отвратительное явление - депутатская линька. (Полная цитата звучит так: “Отвратительное явление депутатская линька. Въехали на одной партии, полиняли в другую. Шерсть носится в воздухе, как тополиный пух”. - Авт.). Но есть ряд политиков, которые были и есть в одном строю, они приходят и ко мне, и к Юле, именно на них будут основываться все последующие события... Только что был Тарас Стецькив, сказал, что сегодня должен заседать объединенный штаб. Единственное, я боюсь, чтобы это не завершилось тем, чем всегда завершаются наши комитеты. Я очень хорошо помню комитеты при Кучме: они так долго заседали, что мы плюнули, пошли и поставили палатки. Костенко договаривался у Мороза, кто из них станет президентом, а мы в то время с руховцами ставили палатки. Нас интересовало - чтобы Кучма не был президентом, а все остальное должны сделать избиратели. Так и сейчас, я боюсь, что основной вопрос будет не назван, а будет речь идти о проблемах власти, квот и другой дури, которая сегодня не суть важна. Но то, что они сегодня собираются и говорят - это уже хорошо. Единственное (я уже Юле об этом не раз говорил), не нужно бороться за объединение любой ценой. Лучше меньше, но настоящих бойцов, чем наездников в стиле НУНС, которые рассыпались на второй день прихода в парламент.

Дальше экс-министр рассуждает о выборах.

- Я считаю, что следующие парламентские выборы будут не выборами, а назначением. Задача оппозиции на них не победить - я в это практически не верю, а получить хотя бы 100 настоящих членов оппозиционной фракции, тогда следующий президент будет оппонентом Януковича. Янукович бросил вызов - готовы ли вы жить в стране без оппозиции, без конкуренции политической и экономической, в стране, когда как во времена Кучмы-2, в одном кабинете решают, кому можно иметь бизнес, кому нужно отрезать голову, кому можно стать народным депутатом. Если мы готовы жить в такой стране - тогда все нормально. Если нет - необходимо противостоять тревожным тенденциям, которые стали абсолютно очевидны после ареста Тимошенко, - власть не остановится ни перед чем в желании построить “совок”.

А вот критику Запада в связи с арестом Тимошенко Луценко воспринимает не очень оптимистично.

- Я бы не рекомендовал увлекаться этими высказываниями, - говорит экс-министр. - Никакие упреки никогда не будут поддерживать демократию в Украине, где самим гражданам эта демократия не нужна. Все вопросы наших политиков должны быть не о том, что сегодня сказали в Вашингтоне, Брюсселе или в Москве, а о том, что сегодня сказали в Жмеринке, в Здолбунове или Пятихатке. Я искренне считаю, что я сейчас здесь по одной простой причине: если бы я имел сегодня такую озможность, как в декабре 2006 года, когда начал “Народную Самооборону”, у оппозиции уже было бы вдвое больше голосов. Не потому, что я лучший. Я ничем не лучше других политиков. Не то, что ничем... у меня есть один плюс - я с людьми общаюсь человеческим языком. И еду к ним, а не занимаюсь объединительными процессами в кабинетах. После первого заседания оппозиции я бы советовал им подписаться и ехать в области, говорить с людьми на их языке, ведь с ними уже никто полтора вообще не говорит: ни куда делось “улучшение нашей жизни уже сегодня”, ни куда прорвался “украинский прорыв”. Я оптимист только по одной причине - еще никому не удалось приручить украинцев.

Перерыв заканчивается. Присутствующие опять выстраиваются под стеной. Защита опять просит дать время на подготовку к допросу потерпевших.

В то же время прокуроры заявляют, что адвокаты, обращаясь с просьбой о переносе даты судебного заседания, злоупотребляют правами и затягивают судебное разбирательство дела.

- Я имею выписки к 23-му тому своего уголовного дела. А вы вызываете потерпевшего по третьему эпизоду! Это прокурорское шулерство. Это суд без права на защиту, - возмущается Луценко, обращаясь к суду и прокурорам.

Председательствующий Вовк советуется с судьями. Листает страницы УПК. Всматривается в календарь и произносит неожиданное решение: удовлетворить ходатайство адвокатов Луценко и дать время на подготовку к допросу до 18 августа, отметив, что следующее судебное заседание состоится в другом здании Печерского райсуда по улице Гайцана.

- Это для того, чтобы разделить Юру и Юлю? - интересуются журналисты решением Вовка о переносе судебного заседания в другое помещение у адвоката Луценко Юрия Фомина.

- Мы можем только предполагать... - говорит защитник. - Хотя я не сторонник предположений. Возможно, просто отремонтировали помещение, есть большой хороший зал, где вы будете иметь комфортные условия, чтобы принимать участие в нашем процессе.

Продолжение следует

Анна Ященко