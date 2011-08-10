Азаров: Россия лет триста была под управлением немцев

Премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе проходившего сегодня ІХ заседания Украинско-Российского форума «Вторая волна мирового кризиса и перспективы украинско-российских экономических отношений» поспорил с директором Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Юрием ПАХОМОВЫМ на тему генетической предрасположенности украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на форуме, академик Ю.ПАХОМОВ высказал мнение о генетической предрасположенности украинцев к внешнему управлению.

«Мне кажется, что основная проблема Украины не в неправильных стратегиях, а в генетике украинского народа, в которой заложено негативное отношение к государству. Социологические исследования, проведенные Национальным институтом стратегических исследований, свидетельствуют о том, что украинцы с удовлетворением воспринимают, когда страной командуют ни они, а кто-то другой, в данном случае пусть это будут россияне или европейцы», - заявил Ю.ПАХОМОВ.

Он считает, что «Украина, будучи самой успешной республикой СССР, прекрасно развивалась при внешнем управлении и рухнула, как только это внешнее управление исчезло».

При этом академик отметил, что сегодня в Украине господствует европейский вектор, но, по мнению Ю.ПАХОМОВА, попытки интегрироваться в экономику Евросоюза являются для Украины менее выгодными, чем Таможенный союз с Россией.

«Есть расчеты специалистов, свидетельствующие об экономической выгоде присоединения Украины к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном. При этом совершенно отсутствуют аналогичные расчеты в отношении подписания договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом», - утверждает Ю.ПАХОМОВ.

Прервав выступление академика, Н.АЗАРОВ заявил, что не может согласиться с его доводами.

«Не буду напоминать о том, что Россия лет триста была фактически под управлением немцев. Что же касается желания украинцев попасть под внешнее управление, то я с этим не согласен», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также отметил, что основная тема проходившего форума – это выстраивание перед Украиной экономических заборов со стороны России и необходимость эти заборы сломать.