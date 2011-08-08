К Печерскому суду подъехали автобусы "Беркута"

7 милицейских автобусов с бойцами спецподразделения "Беркут" приехали на Крещатик и, разделившись остановились по обе стороны от здания Печерского райнного суда: 3 близ универмага и 4 - ближе к Бессарабскому рынку.

Бойцы остаются в автобусах. Те, которые вышли на улицу, - без специального снаряжения.

Офицер, командующий прибывшими, разговаривал с народным депутатом Вячеславом Кириленко и заверил, что у них нет задачи снимать палатки - приемные народных депутатов. Прибытие, по его словам, связано с общим поддержанием порядка в течение дня.

На сегодня, 8 августа, назначены слушания дел, возбужденных против лидеров оппозиции: экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Оба сейчас находятся в Лукьяновском следственном изоляторе - Тимошенко с пятницы, 5 августа , а Луценко - свыше семи месяцев.