Тимошенко сегодня лишена адвоката

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ сегодня не попал к своей подзащитнрй в Лукьяновский СИЗО, поскольку вчера суд предоставил ему разрешение только на одно свидание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ сообщил журналистам.

«Я сегодня к ней не попал. Сегодня выходной день. Мне суд дал разрешение только на одно свидание, и я его вчера использовал», - сказал Ю.СУХОВ.

По словам адвоката, поскольку Печерский районный суд Киева сегодня не работает, то, соответственно, нет и разрешения на свидание.

При этом он добавил, что предоставление судом разрешения на каждое отдельное свидание является не совсем законным. «Уголовно-процессуальный кодекс, на который постоянно ссылается суд, дает право адвокату видеться с подзащитной без ограничения времени, и поэтому, в принципе, есть практика, что и судьи, и следователи дают одно разрешение на свидание без ограничений», - сказал Ю.СУХОВ.