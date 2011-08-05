Во Львове партии создают Комитет сопротивления диктатуре

В связи с политической ситуацией, которая сложилась в стране после ареста Юлии ТИМОШЕНКО в пятницу, 5 августа, во Львове состоялось собрание инициативной группы по созданию общественного Комитета сопротивления диктатуре.

Как сообщили УНИАН в инициативной группе Комитета сопротивления диктатуре, в состав комитета вошли представители общественных организаций и политических партий «Зарваницкая инициатива», «Опір», партії «Гражданская позиция», НРУ, «Наша Украина», «Фронт Змін», «Пора», ПРП, РХП, КУН.

Инициативная группа утвердила план первоочередных действий, в частности, относительно информирования жителей региона об актуальной политической ситуации, а также акций протеста против внедрения в Украине диктатуры.

Работа Комитета сопротивления диктатуре будет проводиться в непрерывном режиме, а также в координации с подобными инициативами в регионах страны.

Планируется, что уже в субботу его состав расширится за счет представителей других политических сил и общественных организаций, а также будет обнародован план действий Комитета.