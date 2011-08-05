Всемирный Конгресс Украинцев призывает освободить Тимошенко

Всемирный Конгресс Украинцев призывает немедленно освободить бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО из-под ареста.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении Всемирного Конгресса Украинцев.

Как отмечают во ВКУ, «на протяжении судебного процесса Юлия ТИМОШЕНКО защищает себя от обвинений, которые международное сообщество расценивает как политически мотивированные».

«Госпожа ТИМОШЕНКО была арестована после того, как председательствующий судья отказал в просьбе бывшему премьер-министру заслушать ключевых свидетелей и отсрочить слушания для предоставления защитнику дополнительного времени для ознакомления с материалами», - замечают в ВКУ.

“Сегодняшний арест бывшего премьер-министра и основного оппозиционного лидера во время судебного процесса, который широко расценивается как политически мотивированный, является серьезным шагом назад для властных структур Украины. Учитывая роль Украины как представителя Европы в выполнении таких обязательств, как нынешнее председательство в Комитете министров Совета Европы, проведение в будущем году Евро-2012 и председательства в 2013 г. в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, для властных структур является критическим немедленно освободить Юлию ТИМОШЕНКО и выполнять свои международные обязательства, а также прекратить ведение политически мотивированных уголовных дел", – заявил президент Всемирного Конгресса Украинцев Евгений ЧОЛИЙ.